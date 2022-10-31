İhlas Haber Ajansı

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Tire'de polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor

İzmir’in Tire ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamalarda yakalanan şüphelilerden 2’si uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanırken, bir aracın gizle bölümlerinde de uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'in Tire ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamalarda yakalanan şüphelilerden 2'si uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanırken, bir aracın gizle bölümlerinde de uyuşturucu madde ele geçirildi.


Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 15 gün içerisinde yaptıkları uygulamalarda 40 gram metamfetamin ve 82 gram esrar ele geçirdi. Uygulamalar esnasında yakalanan şüphelilerden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Aracın gizli bölümlerine sakladı, polisten kaçamadı


Öte yandan, hafta sonu yapılan uygulamalarda polis ekiplerince durdurulan bir aracın gizli bölümlerine saklanmış metamfetamin, esrar maddesi ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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