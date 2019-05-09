İzmir Valiliğinin Vakıflar Haftası etkinliklerine ev sahipliği yapan Tire'de, vakıf bereketi yaşandı. Öğretmenevinde iftar yemeği verilirken, teravih namazında ise şerbet dağıtıldı.

Tire Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar yemeğine Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven ve Vakıflar Bölge Müdürü Fethi Koç ev sahipliği yaptı. İftara İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, Milli Eğitim Müdürü Özcan Karpuz, İlçe Müftüsü Şaban Sadan, okul müdürleri, sivil toplum örgütleri, muhtarlar, vakıf çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

“Ecdadımızın mirasına sahip çıkıyoruz”

Bölgede en fazla vakıf eserlerine sahip olan sayılı ilçeler arasında olduklarına dikkat çeken Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, "Ecdadımızın bize bıraktığı mirası gelecek nesillere aktarmak öncelikli vazifelerimiz arasında. Yeni restorasyonlarla Tire'de tarih yeniden canlanacak. Bu Vakıflar Haftası etkinlikleri için ilçemizi tercih eden İzmir Valimiz Sayın Erol Ayyıldız ve Vakıflar Bölge Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Osmanlı şerbeti dağıtıldı

Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen iftar yemeğinin ardından, Tire Paşa Cami ve Yeni Cami'de vatandaşlara ücretsiz Osmanlı şerbeti dağıtıldı.