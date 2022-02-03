Tire'de yeraltı barajı taştı, tarlalar ve çiftlikler su altında kaldı

İZMİR (İHA) – İzmir'in Tire ilçesinde 3 gündür devam eden yoğun yağışlar sebebiyle yeraltı barajı taştı. Meydana gelen taşkın sonucunda birçok tarla, çiftlik ve yol sular altında kaldı.

İzmir'in Tire ilçesinde 3 gündür devam eden yoğun yağışlar olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Eğridere Mahallesinde bulunan Eğridere Çayı üzerinde bulunan ve bölgedeki yeraltı sularını besleyen yeraltı barajı, yoğun yağışlar sebebiyle taştı. Meydana gelen taşkın sonucunda Kahrat Mahallesi yakınlarında birçok tarla ve çiftlik sular altında kaldı. Taşkın sebebiyle bazı çiftliklerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çiftlikleri sular altında kalan çiftçiler, büyükbaş hayvanlarını kendi imkanlarıyla güçlükle kurtarırken, yetkililerin zamanında müdahale etmemesinden şikayet etti.

Öte yandan, taşkın sularının basması sonucu Kahrat- Kızılcahavlu yolunda ise aksamalar yaşandı.

Taşkınla ilgili açıklama yapan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, “Yoğun yağış nedeniyle Devlet Su İşleri'nin Gökçen-Kahrat arasında yeraltı sularını biriktirmek için yaptığı gölet, bugün akşam saatlerinde taşarak tarım arazilerini tehdit etmiştir. Devlet Su İşleri Müdürlüğünün bölgeye gelmesi zaman alacağından Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizle birlikte iş makinelerini bu bölgeye sevk ettik. Suyun yönünü değiştirerek gölete su girişini engelledik. Suyun yıktığı seti yeniden yapıyoruz. Böylece tarım arazilerine suyun geçişini ve seli engelledik. Çalışmamız gece boyu devam etti. Allah beterinden saklasın. Zarara uğrayan hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.