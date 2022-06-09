Tire'deki orman yangını kontrol altında

İzmir'in Tire ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Yeğenli Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye 8 arozöz, 2 uçak ve 2 helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdikleri müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alındı. Bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.