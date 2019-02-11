Tireli Feride, 13 gündür kayıp

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Feride Sarp isimli genç kız, 13 gün önce kayıplara karıştı. O günden bu yana genç kızdan haber alamayan aile ise kızının bulunmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, 29 Ocak Salı Günü Tire'ye bağlı Çukurköy Mahallesinde meydana geldi. Sarpça mevkiindeki evlerinde ailesiyle birlikte yaşayan 21 yaşındaki Feride Sarp, 29 Ocak Salı Günü bir anda ortadan kayboldu. O günden bu yana her yerde kızlarını arayan aile, jandarma ve polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Kızının bulunmasını isteyen baba Süleyman Sarp, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar kızımla ilgili hiç böyle bir şey yaşamadık. Kendisinin görüştüğü, konuştuğu kimse yoktu. Bir süre önce kendi kendine yok oldu. Kendi isteğiyle evden kaçacak biri değil. Kendisiyle bir türlü iletişim kuramadık. Şu anda hayatta olup olmadığını bile bilmiyoruz. Tek isteğimiz kızımızın sağlıklı bir şekilde tekrar eve dönmesi. Bu konuda yetkililerin de desteklerini bekliyoruz. Kızımızı gören ya da nerede olduğunu bilen varsa Allah rızası için bize yardımcı olsun. Şu an perişan durumdayız."