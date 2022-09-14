Tire'nin altyapısını güçlendirecek yatırımlar sürüyor

Tire ilçesine bağlı merkez mahallelere hizmet verecek 4 yeni su kuyusu ve 4 bin 500 metrelik içme suyu iletim hattının imalatları tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşlara kesintisiz altyapı hizmeti sunmak amacıyla mesaisini sürdürüyor. Bölgeye ek su kaynağı kazandırmak için açılan 4 yeni su kuyusunun şehrin içme suyu kullanımına kazandırılabilmesi adına terfi depolarına iletimini sağlayan yeni hatların çalışmaları tamamlandı.

Bölgede yaşanan su sorunu çözüme kavuşturuldu

Artan yaz nüfusuyla birlikte bölgede içme suyu sıkıntısı yaşanmaması için 5 milyon liralık yatırım yapan İZSU Genel Müdürlüğü, tamamlanan çalışmalar ile 4 yeni su sondaj kuyusu açtı. Kuyulardan elde edilen suyun bölge halkına ulaştırılabilmesi için ise Kahrat Mahallesi'nde toplamda 4 bin 500 metrelik iletim hattı imalatı yapıldı.