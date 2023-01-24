Tire'nin tanıtımına akademik destek

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve beraberindeki heyet, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi. Başkan Duran, öğrencilerin Tire'nin tanıtımı için hazırladığı projeleri ilgiyle dinledi.

Tire Belediyesi, ilçenin kültürel mirası ve doğal güzelliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla ile Yaşar Üniversitesi ile iş birliği yaptı. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve beraberindeki heyet, Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsünü ziyaret etti. Başkan Duran, ilk olarak gastronomi ve mutfak sanatları bölümünün uygulama mutfağını gezdi. Bölüm başkanı Doç. Dr. Seda Genç, Tire'nin gastro turizmden hakkettiği payı alabilmesi için neler yapılabileceğini Başkan Duran ve beraberindeki heyete hazırlanan sunumla anlattı. Doç. Dr. Genç'in sunumunu dinleyen Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran iletişim fakültesi halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü 4. sınıf öğrencileriyle de bir araya geldi. Öğrenciler, ‘halkla ilişkiler kampanyası dersi' çerçevesinde Tire'nin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için detaylı analiz, kampanya ve tanıtım programları hazırladı. Öğrenciler, ‘Tire Beşi Bir Yerde' ile ‘Kültüre Açılan Kapı: Tire' başlıklı iki ayrı projeyi ayrıntılarıyla Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'a anlattı.

Tire Beşi Bir Yerde

Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü öğrencileri, hazırladıkları ‘Tire Beşi Bir Yerde' isimli ilk projede ilçenin bilinirliğinin sadece yerel lezzetler ve ‘Salı Pazarı' düzeyinde olduğuna vurgu yaptı. Öğrenciler, analizlerin ardından ilçenin beş ayrı değeri olan tarih, kültür, gastronomi, doğal güzellikleri ve imza değerlerini Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefi, ‘Hedef 11.4' çerçevesinde kamuoyuna tanıtmak için yol haritasını anlattı.

‘Kültüre açılan kapı: Tire'

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Tire'nin tarihi, doğal varlıkları ve kültürel zenginliklerinin ön plana çıkarıldığı ‘Kültüre Açılan Kapı: Tire' başlıklı ikinci proje için öğrenciler, İzmir'de yaşayan 215 kişiye ilçe hakkında ne kadar bilgi sahibi olduklarını sordu. Araştırmanın sonucunda Tire'nin geleneksel ve dijital medyadaki görünürlüğünün düşük olduğunu tespit eden öğrenciler, ilçenin markalaşması için çalışmalar yaptı. Tire'nin bilinirliğini artırmayı hedefleyen öğrenciler, ilçenin kültürel miraslarından Tire kapılarının markalaşması için proje geliştirdi ve bir kapı üreticisi firma ile anlaşılarak ‘Tire Kapıları' serisinin üretime geçmesi için öneride bulundu.

“Projelerden etkilendim”

Proje sunumlarını çok beğendiğini belirten Başkan Duran, “Yaşar Üniversitesinin değerli öğrencileri, ilçemize gelerek detaylı incelemelerde bulunmuş. Kendilerine hazırladıkları projeler için çok teşekkür ediyorum. Projelerde, Tire'nin ne kadar kadim bir kent olduğunu bir kez daha gördük. Tireli bir vatandaş olarak hazırlanan projelerden çok etkilendim. İlçemizin tanıtımı için hazırlayacağımız projelerde, öğrenci kardeşlerimizin çalışmalarından feyz alacağız. Yaşar Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan çok mutluyuz” diye konuştu.