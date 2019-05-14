Tire'yi kaynaştıran iftar

İzmir'in Tire ilçesinde, kaymakamlığın şehit yakınları, gaziler ve engelli bireyler onuruna verdiği yemeğe yaklaşık bin kişi katıldı.

Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, Ramazan ayı münasebetiyle şehit aileleri, gaziler, engelli bireyler onuruna iftar yemeği verdi. Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen yemeğe katılım oldukça yoğundu.

Yeni Cami İmam Hatibi Naci Bektaş tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından katılımcılar hep birlikte orucunu açtı. Tire Halk Eğitim Merkezi Müzisyen Grubu da, gecede tasavvuf müziğinden ezgileri seslendirdi. Kaymakam Tanrıseven, verilen iftar yemeğinde şehit aileleri, gaziler ve engelli bireylerle tek tek ilgilenip onlarla birebir sohbet etti.

Kaymakam Tanrıseven, şehit yakınları ve gazilerin, kendilerine emanet olduğunu belirterek, "Bugün ilçe kaymakamı olarak çok mutluyum. Gerçekten Tire'nin her rengi aramızda. Amacımız; Tire'de birlik ve dirlik içinde hareket etmek. Bugün 84 bin 500 nüfuslu ilçenin her rengini burada görmek bizler için memnuniyet verici. Amacımız; burada deyim yerindeyse büyük bir Tire ittifakını oluşturarak ilçemize hizmet etmek" dedi.

İftar yemeğine ayrıca; eski Tire İlçe Kaymakamı Mehmet Demirezen Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, Tire Hakimi Yasin Bakır, Jandarma Komutanı Teğmen Okay Cansu, Emniyet Müdürü Hasan Özge, Belediye Başkan Yardımcısı Mengü Önler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Delikanlı, Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.