TİS yetki tespiti Öz Sağlık-İş'in

İzmir'de sağlık iş kolunda çalışan 18 bin 940 işçiden 10 bin 912'sinin üyesi bulunduğu Öz Sağlık-İş Sendikasına, işletme Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yapmak için gerekli çoğunluğu sağladığının tespit edildiği resmi yazı ile bildirildi.

10 bin 912 üyesi bulunan Öz Sağlık-İş Sendikasına, işletme Toplu İş Sözleşmesi yapmak için gerekli çoğunluğu sağladığının tespit edildiği resmi yazı ile bildirildi. Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, "İlgili mevzuat gereği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tamamlanan yetki tespit sürecinde eski kadrolu-yeni kadrolu işçiler gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin Sağlık Bakanlığına bağlı tüm iş yerlerinde çalışmakta olan sağlık işçilerinin toplam sayısı üzerinden yapılan incelemeler neticesinde işletme toplu iş sözleşmesi için yasanın aradığı gerekli çoğunluğu sağlamış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Sert, "Sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin iş ve sosyal hayattan kaynaklanan hakları için öncü rolü üstlenen, yenilikçi ve dinamik bir sendika olmayı öngören sendikamız, konfederasyonumuz HAK-İŞ öncülüğünde Sağlık Bakanlığında kurulan komisyon çalışmalarına üyelerini temsilen katılarak sağlık işçilerinin sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmalara devam etmektedir. Sağlık Bakanlığına bağlı iş yerlerinde çalışmakta olan tüm sağlık işçilerini Öz Sağlık-İş ailesine katılmak üzere üye olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.