‘Tisna' okuyucu ile yeniden buluşuyor

Aliağa Belediyesi ‘Oku, Okut' kampanyası kapsamında, kasım ayının kitabı olarak "Tisna Antik Kenti'nde İlk Araştırmalar ve Gözlemler" adlı eseri okuyucu ile yeniden buluşturuyor.

Aliağa Kent Kitaplığının 14. yayını "Tisna Antik Kenti'nde İlk Araştırmalar ve Gözlemler", okurlardan gelen yoğun talep üzerine kasım ayının kitabı olarak yeniden dağıtıma çıkıyor. Yayınlandığı günden bugüne arkeoloji ve akademi dünyasına önemli bilgiler sunan 302 sayfalık nadide eserin yazarlığını, Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Erdan yaptı. Eser, Emre Erdan ve ekibinin Myrina'nın hemen ard alanında, Kocaçay'ın kıyısındaki, M.Ö. 4. yüzyılda parlayan Tisna'da gerçekleştirdiği yüzey araştırmalarının sonuçlarını içeriyor. Aiolis bölgesinin küçük olmasına rağmen, erken dönemleri için önemli merkezlerinden biri olarak gösterilen Tisna Antik Kentiyle ilgili kapsamlı ve bilimsel eser niteliği taşıyan bu yayın, Tisna'yı ayrıntılarıyla bilim dünyasına tanıtıyor.

Eser, gelecek dönemlerde Tisna Antik Kentinde yapılacak arkeolojik çalışmalar için önemli bir kaynak niteliği de taşıyor. Genel itibariyle Tisna Antik Kentinde hangi dönemlerde yerleşim olduğu, Tisna'nın gelecekte arkeoloji dünyasına neler sunabileceğine dair ipuçları okuyucuya yansıtılıyor. Temel bilgilerden oluşan kitap arkeoloji dünyasına olduğu kadar Aliağa ve çevresinin kültürel birikimine de katkı sunuyor.

Arkeoloji meraklıları, Tisna-1 kitabını kasım ayı boyunca Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası zemin katında faaliyet gösteren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edebilecek. Eserin dijital versiyonları, Aliağa dışında ikamet eden kitapseverler için Aliağa Belediyesinin resmi internet sayfasında da yer alıyor. Okuyucular, kitabı https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linki üzerinden online olarak okuyabildikleri gibi bilgisayar ve mobil cihazlarına da indirebiliyor.