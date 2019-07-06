Titiz gebeye, apandisit şoku

İzmir'de gebeliğinin 24. haftasında başlayan şiddetli karın ağrısının bebeğiyle ilgili olduğunu sanıp korkan 1 çocuk annesi Emine Bayram (36), 2 bin gebede bir görülebilen “apandisit” sürpriziyle büyük şaşkınlık ve şok yaşadı. Opr. Dr. Zaza Iakobadze tarafından kapalı yöntemle ameliyat edilen anne adayı, “Gebelik sürecinde bebeğime zarar verir diye bırakın ilaç içmeyi ne krem sürdüm ne oje, saçlarımı bile boyamadım. Ama gebelikte çok nadir görülen olay beni buldu. Doktorlarım sayesinde apandisitten kurtuldum, hem ben hem bebeğim çok iyiyiz” dedi.

9 yaşında Efe Tekin adlı bir oğulları bulunan ve özel bir şirkette yönetici olan Emine Bayram ile iş adamı Gültekin Bayram (41) çifti ikinci kez anne baba olmaya hazırlanıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde anne adayında daha önce hiç çekmediği, hissetmediği şiddetli ağrılar, sancılar başladı. Bu ağrılara anlam veremediğini ve bebeğini kaybetme korkusu yaşattığını belirten Emine Bayram, ameliyat masasında son bulan süreci şöyle anlattı: “Geçtiğimiz Cuma günü daha önce hiç yaşamadığım ağrılarla tanıştım. Daha önce iki hamilelik geçirmiştim. İlk hamileliğimden sonra oğlumu kucağıma aldım. İkinci gebeliğim de ise bebeğimi 10 haftalıkken kaybettim. Her şeye çok dikkat ettim. Her şeye bu kadar dikkat ederken başıma bunun gelmesi kabus gibiydi. Hastaneye Cuma günü ağrım olmasına rağmen gelme sebebim de buydu. Acaba bebeğimle ilgili bir şey mi çıkacak diye. Cumartesi günü Kent Hastanesine geldim. Doktorum, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Doç. Dr. Tunç Canda muayenemi yaptı. Bu ağrıların bebeğimle ilgili olmadığı, bebeğimin de sağlığının yerinde olduğunu söyledi.”

Daha sonra Genel cerrah Opr. Dr. Zaza Iakobadze'ye yönlendirildiğini anlatan Emine Bayram, “Bebeğimin iyi olduğunu öğrenmek beni rahatlatsa da ortaya çıkan şüphe apandisitti. İki gün takip edildim. Bu takip sırasında serum alıyordum, tanı kesinleşince ameliyata alındım. Kapalı yöntemle ameliyatım gerçekleşti. Ameliyatta da narkoz aldım. Ben bebeğime geçer diye değil ilaç içmek, krem, oje bile sürmedim, saçlarımı boyamadım. Doktorlarıma söylediğim önce Allah'a, sonra size emanetiz, önce bebeğimi kurtarın dedim. Çok korktum, çok duygusallaştım, korkularım boşunaymış. Teşhis, tedavi süreci ilgiyle, özenle sorunsuz yürütüldü. 6 aylık bir bebek, gerçekten bir bebek. Çok şükürler olsun, şimdi kızım da ben de çok iyiyiz. Doktorlarıma, hemşirelerime çok çok teşekkür ediyorum. Ameliyattan sonra ameliyat görüntülerini izledim. Robot eller bebeğin yanından geçiyor. O kadar ince çizgideler ki. Sağ olsunlar, var olsunlar” dedi.

Apendiksin, apendiks çekumun (kalın barsağın başlangıç kısmı) arkasına yerleşmiş kör bağırsak olduğunu hatırlatan İzmir Kent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Zaza Iakobadze, gebelerde akut apendisit konusunda şu bilgileri verdi: “Apendiks kanalının tıkanmasına bağlı olarak gelişen iltihabi duruma apandisit diyoruz. Apandisit acil ameliyatı gerektiren en sık sebeplerdendir. Tedavi edilmezse önce gangren sonra delinme gelişir. Apandisit ameliyatının yaşam süresince görülme oranı erkeklerde yüzde 12, kadınlarda yüzde 25'tir. 2-30 yaş arasında en sık görülür. Gebelerde görülme sıklığı yaklaşık olarak 2 bin gebelikte 1'dir. Akut apandisiti en sık gebeliğin 26 haftasına kadarki süreçte görüyoruz. Gebeliği esnasında akut apandisit kliniği ile başvuran hastalarda erken tanı ve tedavi hem anne hem de bebek için hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki gebelik, yaşla beraber apendiksin karın içerisindeki yerinin değişmesi, fizik muayene bulgularının gebelik nedeniyle yanıltıcı olması, hastalığa özgün laboratuvar bulguların olmaması ve tomografi gibi tetkiklerin yapılamaması ayrıcı tanının doğru yapılmasını zorlaştırmaktadır. Gebelik esnasında yapılacak herhangi bir ameliyat yüzde 10-15 civarında erken doğum riski oluşturur. Gerek bebeğin gerekse annenin ölümü açısından en önemli risk faktörü apendiksin delinmesidir. Erken apandisit vak'alarında görülen yüzde 3-5'lik bebek ölüm riski delinme ile yüzde 20'lere yükselir. Bu risk tablosu gebeleri, özellikle de yediğine, içtiğine çok dikkat eden, bebeği zarar görecek diye başı ağrısa ilaç içmeyen anne adaylarını epeyce korkutuyor. Bizim hastamız da bu süreci yaşadı, endişelendi. Zamanında akut apandisit tanısı konulmayıp, cerrahi müdahale gecikseydi bu hem fetüs (karnındaki bebek) hem de anne için hayati risk oluşturacaktı. Ancak süreç çok iyi yönetildi ve anne adayımızı karnındaki bebeğiyle sağlıkla taburcu ettik.”