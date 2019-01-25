Tiyatro Festivalinde Karşıyaka rüzgarı

Aralıksız 23 yıldır kentin kültür ve sanat yaşamına katkılar sunan Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, bu kez de Aydın'da tiyatroseverlerle buluştu. Efeler Belediyesi'nin düzenlediği 1. Muzaffer İzgü Ulusal Tiyatro Festivaline katılan topluluk, büyük ilgiyle karşılandı.

Çocuk ve genç oyuncular tarafından Aydın'da sahnelenen müzikli çocuk oyunu ‘Küçük Büyük Sevgiler', hem seyircilerin hem de tiyatro eleştirmenlerinin büyük beğenisini kazandı. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu oyuncuları dakikalarca alkışlanırken, Efeler Belediyesi tarafından Karşıyaka Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Zekeriya Hocalar'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Gösterilen büyük ilgi için teşekkür eden Zekeriya Hocalar, "4 gün süren ve 11 bin seyirciye ulaşan festivalde, çocuk ve yetişkinlere yönelik toplam 34 oyun seyirci ile buluştu. Biz de sevilen oyunlarımızdan Küçük Büyük Sevgiler ile seyircinin karşısına çıkmanın mutluluğunu yaşadık. Çocuklarla çocuk tiyatrosu yapmanın önemini bir kez daha ortaya koymuş olduk. Gösterilen ilgiye ve her zaman destekçimiz olan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar da, "Bizleri başarıyla temsil eden ve gurur kaynağımız olan Karşıyaka Belediye Tiyatrosunu, özellikle de çocuk oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Karşıyakamızda yıl boyu süren nitelikli kültür ve sanat etkinliklerimizi, kentimizin dışına da taşımaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.