"Tiyatro Konak'ta" seyirci rekoru kırıyor

İzmir'in Konak ilçesinde, Türkiye'nin önemli tiyatro topluluklarını ve oyuncularını İzmirlilerle buluşturan ‘Tiyatro Konak'ta' projesi, başladığı günden itibaren yoğun ilgi görüyor. Kasım ve aralık ayları boyunca farklı tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacak proje kapsamında, sahnelenen tiyatro oyunlarında seyirci rekoru kırıldı.

Konak ilçesinde, belediyenin başlattığı ‘Tiyatro Konak'ta' projesi yoğun ilgi görüyor. Oyunlar, seyircilerden ise büyük ilgi görüyor. İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği "Tiyatro Konak'ta" etkinliği kapsamında, son olarak; Sumru Yavrucuk, Rüçhan Çalışkur, Hakkı Ergök, Yurdaer Okur ve Serdar Yeğin'in rol aldığı Leenane'in "Güzellik Kraliçesi" adlı oyun seyirciyle buluştu. 22,23 ve 24 Kasım tarihlerinde üç akşam arka arkaya sahnelenecek oyunun biletleri günler öncesinden tükendi. Salon tamamen dolarken, ek sandalyeler konuldu. Oyunu Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da izledi.

Aile ve anne-kız ilişkilerini dramatik anlatımdan kaçınarak, hınzır bir kara komedi olarak ele aldığı Leenane'in Güzellik Kraliçesi beğeniyle izlendi.