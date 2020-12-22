Tiyatro pandemiyle beraber cebe girdi

Ustasının yolundan giden sanatçı Çağlar İşgören, Haldun Dormen'in “Cep Tiyatrosu” kavramını dijital dünyaya taşıyor. Pandemi sürecinde seyircisinden uzak kalan özel tiyatrolar seyircilerle online olarak buluşuyor. İlk oyunun gösterimi 17 Aralık'ta Cep Tiyatrosu uygulamasında başladı.

Pandemi sürecinde birbirinden uzak kalan tiyatroları ve seyircileri buluşturmak için başlatılan çalışmalar ‘Cep Tiyatrosu'nun hayata geçmesiyle meyvelerini vermeye başladı. Her akıllı telefonu ve tableti bir tiyatro sahnesine dönüştüren uygulama tiyatroda köklü bir dijital değişimi başlatıyor. İstatistiklere göre 2018-2019 tiyatro sezonunda yaklaşık 8 milyon seyirciye ulaşılırken, pandeminin başlamasıyla tüm tiyatrolar perdelerini açamaz hale geldi. Hem pandemi hem de zaman içinde değişen dünya ile birlikte dijital tiyatronun hayata geçirilmesi kaçınılmaz hale gelirken, uygulama tüm Android cihazlarda, çok yakında İOS işletim sisteminde olacak.

‘Cep Tiyatrosu'na büyük ilgi

Bu değişimin öncüsü ise ustasının yolundan giderek Haldun Dormen'in “Cep Tiyatrosu” kültürünü dijital dünyaya taşıyan aktör, yönetmen, yazar ve prodüktör Çağlar İşgören oldu. Cep Tiyatrosu uygulaması tanıtımı yapıldığı ilk andan itibaren tiyatro severlerin yanı sıra büyük markaların da dikkatini çekti. İşgören yakın zamanda birçok marka ile anlaşma yapacaklarını iletti. Aynı zamanda Cep Tiyatrosu uygulamasında yerini almak isteyen tiyatrolardan da başvuruların geldiği bilgisini paylaştı.

İlk tiyatro oyunları ‘Kamp 17' ve ‘Külkedisi'

Cep Tiyatrosu uygulamasında seyirci ile buluşacak ilk tiyatro oyunları ise Çağlar İşgören'in yönettiği “Kamp 17” ve Gamze Aksoy'un uyarlayıp yönettiği “Külkedisi” olarak açıklandı. Tiyatro sahnesinde şu ana dek her oyununu kapalı gişe oynayan “Kamp 17” geniş kitleler arasında büyük ses getireceğe benziyor. Çocukların en sevdiği masallardan biri olan Külkedisi oyunu ise çok yakında seyirci ile buluşacak.