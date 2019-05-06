Tiyatronun yıldızları Karşıyaka'da yetişecek

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 23 yıldır aralıksız olarak sürdürdüğü ‘Temel Oyunculuk Eğitimi' ile bu yaz da tiyatroya yeni yetenekler kazandıracak. 10-14, 15-24 ve 25-45 yaş gruplarına yönelik olarak gerçekleştirilecek kurslar için, 6 Mayıs'tan 14 Haziran'a kadar Ziya Gökalp Kültür Merkezine başvuru yapılabilecek.

Başvuru sürecinin ardından yapılacak elemelerle, eğitime katılmaya hak kazananlar belirlenecek. Kursiyerler 23 Haziran itibariyle Ziya Gökalp Kültür Merkezinde ses, ritim, diksiyon, beden dili, sahne üzeri çalışmaları, doğaçlama, mimik, rol, metin çözümleme, karakter oluşturma gibi konularda eğitim alacak. 29 Ağustos'ta sona erecek kursta başarılı olan katılımcılar, yeni sezonda Karşıyaka Belediye Tiyatrosunun sahneye koyacağı oyunlarda rol alma fırsatı da yakalayacak. Kayıt için 0232 399 44 59 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.

Sanata tam destek

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “23 yıldır kentimizin kültür ve sanat yaşamına önemli katkılar sunan Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, bu yaz da sahneyle tanışmak, yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek isteyenlere önemli bir eğitim fırsatı sunuyor. 10 ve 45 yaş aralığında olan, tiyatroya gönül veren herkesi kurslarımıza bekliyoruz. Tiyatroya ve sanatın her dalına desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.