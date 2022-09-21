TOBB ALOSBİ Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı

Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı törenle eğitim ve öğretime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) destekleriyle Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde 23 bin 486 metrekarelik bir alanda kurulan, yurt binası ile spor salonu bulunan TOBB ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ve diğer oda temsilcileri törene katılım sağladı. Törende konuşan Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, “ALOSBİ olarak açılışını yaptığımız okulun diğer organize bölgelerinde de birer örnek olabilmesi için TOBB ile bu projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

"Modern bir köy okulu yaptık"

Törende açılış konuşmasını yapan Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, bölge sanayisinin yüzde 90 doluluk oranına ulaştığını belirterek, “Bölgemizin büyük parsellere ihtiyacı var. Bundan dolayı valimiz başta olmak üzere TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan desteklerini rica ediyorum. Bölgemizde 550 milyon Euro civarında ihracat yapmaktayız. Sanayicilerimizin büyük bütçelerle yapmış oldukları yatırımların aynı titizlikle korunması gerektiğinin hep farkında olduk ve farkında olmaya devam edeceğiz. Sanayicilerimizin hayali olan projelerini gerçekleştirmek bizlerin ana vazifesidir. Modern bir köy okulu yaptık. 24 derslik, 200 yataklı bir barınma yurdu ve spor tesislerini yaptık. Öğrencilerimizin ihtiyacı olan hayatın içinde olabilecek her türlü imkanı onların hizmetine sunduk ”dedi.

“Meslek liselerinin sayısının artırılmasını önemli buluyorum”

İzmir'in birçok alanda olduğu gibi sanayide de ülkemizin gözbebeği konumunda bulunduğunu belirten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “İzmir, Türkiye sanayi üretiminin yüzde 9'unu güçlü bir istihdam ile karşılamakta. 4 bin 323 hektar büyüklüğe sahip toplam 13 Organize Sanayi Bölgesiyle (OSB) ülkemiz ekonomisine çok büyük katkılar sunmaktadır. Elbette bu büyük sanayi şehrinin, artan ihtiyaçları ve bir takım beklentileri de olacaktır. Yetişmiş ara eleman temini ise bu ihtiyaçların en öncelikli olanları arasındadır. Sanayilerin istihdam potansiyeli düşünüldüğünde, buralara eleman temin etmek üzere eğitim öğretim verilecek meslek liselerinin sayısının artmasının bu anlamda çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. ALOSBİ Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, mezunlarıyla sanayi tesislerimizin büyük bir ihtiyacını önemli ölçüde giderecektir” ifadelerini kullandı.

“Lisemiz diğer şehirlerimizdeki OSB'lere de örnek teşkil edecek”

Okulun örnek bir proje olarak hizmete alındığının altını çizen Köşger, “TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi destekleriyle yapılan lisemiz diğer şehirlerimizdeki OSB'lere de örnek teşkil edecek, daha çok meslek lisesi ile daha çok ara eleman yetiştirilecektir. 24 derslikli bu okulun; 200 yatak kapasiteli yurt binası, kapalı ve açık spor tesisleri ile gerçekten örnek bir proje olduğunu memnuniyetle gözlemliyorum. İlk aşamada kimya teknolojisi, elektrik-elektronik teknolojisi ve endüstriyel otomasyon teknolojisi branşlarında 90 öğrencimizin eğitim öğretim göreceği bilgisini aldım. İlerlen yıllarda bu sayı daha da artacak, pırıl pırıl gençlerimiz bu okuldan mezun olarak akranlarından daha erken dönemde hayata hazırlanacaklardır. Lisemiz ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“İzmir'de 8 yeni okul daha yapacağız”

“Biz TOBB olarak memleketin öncelikli meselesinin eğitim olduğuna inandık diyerek sözlerine başlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bugüne kadar 153 eğitim tesisini ülkemize ve gençlerimize kazandırdık. Bununla da yetinmedik. Her sene ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olduk. 2002 yılından bu yana 81 ilde 200 bin öğrenci kardeşimize oda ve borsalarımız aracılığıyla eğitim yardımında bulunduk bulunmaya da devam ediyoruz. TOBB olarak, eğitime yönelik yapmış olduğumuz tüm yatımların ve desteklerin toplam hacmi 3,6 milyar liraya ulaştı. Ama burada durmadık, yeni ve daha büyük bir işe girişiyoruz. TOBB olarak oda ve borsalarımızın bulunduğu 154 ilçede 154 yeni okul için harekete geçtik. Bu çerçevede, şimdi İzmir'e bir müjdeli haber daha veriyorum; İzmir-merkez, Bayındır, Bergama, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı'da 8 yeni okul daha yapacağız. Türkiye'nin girişimci gücü olarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vurguladığı gibi; “Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milletinin sanatı, iktisadı ve edebiyatı gelişecektir” diye konuştu.

“Meslek liseleri milletimizin istikbalidir”

Eğitim için atılan her adımın bu ülkenin geleceği için en değerli yatırım olduğunu söyleyen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür ise “Ulusal ve uluslararası seviyede mesleki eğitimde donatılmış, yenilikçe takım çalışmalarına uyumlu iş gücü piyasasına ihtiyaç duyan bireyler yetiştirmek en büyük görevimizdir. Önümüzde gelişen endüstrilerin ihtiyacına cevap verebilecek meslek lisesinin sayısını artırmak ülkemizin çok önemli bir gerçeğidir. Ülkemizin ihtiyacı olan iş gücünü karşılayacak olan bu liselerimizin her biri geleceğimizin tayini noktasında son derece kıymetlidir. Memleket sanayisinin omurgası olan meslek liseleri milletimizin istikbalidir. Nitelik ve nicelik olarak fizibilitesi yapılarak gerekli eğitim öğretimi kazandıran TOBB ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi donanımlı okullarımız ülkemiz için adeta fikir üretim ve patent fabrikası görecektir” diye konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da, “Bugün çok önemli bir açılış için bir araya geldik. Kalkınma için meslek liselerini artırmak lazım. Türkiye'de en büyük sıkıntı işsizlik değil, mesleksizlik, mesleksizliğin çözüm yeri de meslek liseleridir” ifadelerini kullandı.

100 erkek ve 100 kız olmak üzere 200 öğrenci kapasiteli pansiyonu bulunan 24 derslikli, yabancı dil ağırlıklı ve bu yıl kimya, elektrik-elektronik ve endüstriyel otomasyon alanlarıyla eğitim öğretime başlayan okulun inşaatına 2021 yılında başlanmıştı.