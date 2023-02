Togan Demircan: “Derin yarayı birlikte saracağız”

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferberliğini sürdürmeye devam ediyor. Yaşanan bu felaketle ilgili açıklamalarda bulunan Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, “Bugün siyaset günü değil, politika günü değil, sendikaya üye yapma günü hiç değil. Muhakkak bazı eksikler olacaktır ki var. Kolay değil, on ilde aynı anda büyük bir felaket yaşadık” ifadelerini kullandı.

Depremin yürekleri yaktığını dile getiren Demircan, “6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi etkileyen depremin hepimizin yüreklerini yaktığı ortadadır. Deprem anından kısa bir süre sonra afet bölgesindeki arkadaşlarımız ile görüştük, depremin meydana getirdiği hasar hakkında bilgi edindik. Tablonun çok kötü olduğu ifade edildi. O andan itibaren arkadaşlarımızla ne yapabiliriz noktasında fikir alışverişinde bulunduk. Öncelikle Sağlık Müdürlükleri aracılığı ile edindiğimiz gönüllü olarak deprem bölgesine gitmek isteyen sağlık sosyal hizmet çalışanı arkadaşlarımızın izlemeleri gereken yolu duyurduk. Yine afet bölgesinde sağlık hizmet sunumu noktasında yaşanılan sorunları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürümüze aktardık, Genel Müdürümüze hassasiyetleri için teşekkür ederiz” dedi.

“Kahraman sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz”

Sendika olarak organize olduklarını söyleyen Demircan, sağlık çalışanlarını da ayrıca teşekkürlerini iletti, “Sendikamız sosyal komitesi aracılığı ile afet bölgesinde ihtiyaçların karşılanması için organize olduk, arkadaşlarımıza dokunduk. Yine afet bölgesinden batı illerine transfer edilen hasta ve yakınlarına yalnız olmadıklarını hissettirmek adına elimizi taşın altına koyduk, koymaya da devam edeceğiz. Afette yakınlarını kaybeden, birinci derece yakınları göçük altında kalan veya bölgede arama kurtarma faaliyetlerine katılan arkadaşlarımızın bu sürede idari izinli sayılmaları hususunda Sağlık Bakanlığına talepte bulunduk ve bu talebimizde karşılık buldu. Dile kolay; Deprem anında görev yerlerini terk etmeyen, sonrasında kendi yakınları göçük altında olmasına rağmen, kurumlarını terk etmeyerek, yaralı vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunan kahraman sağlık çalışanlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Telefonlarımız yirmi dört saat açık”

Kısa bir zaman sonra afet bölgesinde olacaklarını vurgulayan Demircan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu derin yarayı hep birlikte saracağız. Necip Milletimiz yine tek yürek oldu. Olmakta zorundayız. Yakın zamanda afet bölgesinde gönüllü olarak görev yapan ve görev süreleri dolan arkadaşlarımızın yeniden deprem bölgesinde görev yapma isteklerini Sağlık Bakanlığımıza ilettik. Demokratik Sağlık Sen olarak başta afet bölgesi olmak üzere her daim Milletimizin ve Devletimizin yanındayız. Bugün siyaset günü değil, politika günü değil, sendikaya üye yapma günü hiç değil. Muhakkak bazı eksikler olacaktır ki var. Kolay değil, on ilde aynı anda büyük bir felaket yaşadık. Eksikleri muhataplara iletmek bizim asli görevlerimizden bir tanesi. Telefonlarımız yirmi dört saat açık, her çağrıya cevap veriyoruz. Kısa bir zaman sonra biz de afet bölgesinde olacağız.”