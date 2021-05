Tokyo Olimpiyatları'nın yolu İzmir'den geçiyor

Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyatlarına katılacak ülkelerin belirleneceği CEV Continental Cup, 6-9 Mayıs tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İnciraltı'nda yapılacak.

Son iki yılda önce BVA Balkan Plaj Voleybol Şampiyonasına, hemen ardından Avrupa U22 ve U18 Plaj Voleybolu Şampiyonasına ev sahipliği yapan İzmir, şimdi de CEV Continental Cup'ı düzenliyor. 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasındaki Tokyo Olimpiyatları için Avrupa Kıtası Elemeleri ikinci raundu niteliğindeki CEV Continental Cup, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek. 6-9 Mayıs tarihleri arasındaki dev organizasyon, İnciraltı Spor Tesislerinde pandemi kurallarına uygun olarak yapılacak.

Kadınlarda Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Slovenya, Polonya, Yunanistan, Finlandiya, Çekya ve Belarus, erkeklerde yine Türkiye'nin yanı sıra Slovenya, Litvanya, İtalya, Macaristan, Letonya, Estonya ve İngiltere mücadele edecek. Toplam 64 sporcunun yer alacağı CEV Continental Cup'da gruplarını ilk 5'te tamamlayan ülkeler, final biletini alacak. Finaller Haziran ayında Hollanda'da düzenlenecek.

Avrupa'nın elit voleybolcuları geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir'in 652 kilometrelik kıyı şeridine sahip olduğunu, su ve plaj sporları için çok uygun bir konumda yer aldığını vurgulayarak, “Balkan ve Avrupa plaj voleybolu şampiyonaları ile başlayan süreci Continental Cup ile taçlandırıyoruz. Maratonİzmir dahil İzmir tarihinde görülmemiş uluslararası çapta organizasyonlar düzenliyoruz. Avrupa'nın elit plaj voleybolcularını konuk edeceğimiz için mutluyuz” dedi.

Plaj voleyboluna ağırlık verilecek

İzmir'in sahip olduğu coğrafi avantajları en verimli şekilde kullanmayı ilke edindiklerini ifade eden Orhunbilge, “Başkanımız Tunç Soyer, su sporlarına özellikle plaj sporlarına ağırlık vermemizi isteyen bir vizyon belirledi. Önümüzdeki dönemlerde plaj sporlarına pozitif ayrımcılık yapacağız. İzmir, zaten çok önemli bir turizm destinasyonu ve uluslararası turnuvalar ile bilinirliği daha da artacak. Avrupa Plaj Oyunlarını da İzmir'e getirebilirsek çok önemli bir adım daha atmış olacağız” diye konuştu.

Temmuz'da Avrupa Şampiyonası var

İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman da CEV Continental Cup'ın uluslararası alanda çok önemli bir organizasyon olduğunun altını çizerek, “İzmir'de derece yapan sporcular, bir anlamda Tokyo Olimpiyatlarına katılacaklar. Tokyo yolu İzmir'den geçecek. Temmuz ayında yine kentimizde U20 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Bizimle güzel bir iş birliği içerisinde olan Türkiye Voleybol Federasyonu'muza teşekkür ederiz” yorumu yaptı.

İzmir ile güzel bir iş birliği yakaladık

Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, İzmir'e çok iyi organizasyonlar vermeyi planladıklarının müjdesini vererek, “Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ'ın ‘Voleybol her yerde' diye bir sözü var. Bu slogan doğrultusunda voleybolun her yerde olmasını sağlıyoruz. İzmir, her açıdan önemli bir avantaja sahip. Gerçekleştirdiği üç önemli şampiyona ile başarısını kanıtladı. Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu bir iş birliği yakaladık, devam ettiriyoruz” dedi.

İzmurTube ve CEV'den canlı yayın

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Dermenci, 14 farklı ülkeden 16 takımın mücadele edeceğini belirterek, “Plaj voleybolu, ülkemizin takım sporlarında olimpiyat şansının sürdürdüğü nadir branşlardan biri. Şampiyona, 6 Mayıs'ta kadınlar serisiyle başlayacak. Erkekler ilk maçlarını 7 Mayıs Cuma günü oynayacak. Yarı final ve finaller hem İzmirTube, hem de CEV'in kanalından canlı yayınlanacak, İzmir'in dünya çapında tanıtımı olacak” diye konuştu.

Hedef Tokyo Olimpiyatları

Plaj Voleybolu Kadın Milli Takımı Antrenörü Sakıp Karalı ise güçlü rakiplerle karşılayacaklarını ancak iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade ederek, “Keşke pandemi olmasaydı da BVA Balkan Plaj Voleybolundaki gibi binlerce seyirci önünde oynayabilseydik” vurgusu yaparken, Plaj Voleybolu Milli Takım Başantrenörü Adem Mert de “Yunanistan'daki ilk etabı geçmiştik. Şimdi evimizdeyiz ve buradan da iyi bir sonuçla ayrılarak Hollanda'daki finallere ve Tokyo'ya gideceğiz” şeklinde konuştu.