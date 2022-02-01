Tonlarca inşaat malzemesi çaldılar, polisten kurtulamadılar

İzmir Urla'da tonlarca inşaat malzemesi çalarak hurdacıya satan iki şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Ocak tarihinde polis ekiplerine İzmir'in Urla ilçesi İçmeler Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında hırsızlık olduğuna dair ihbar geldi. Olay yerine giden ekipler, inşaattan 200 adet takviye çirozu, 1,5 ton inşaat demiri, 1 ton hurda demir, 250 metre kablo ve 50 torba çimento çalındığının tespitini yaptıktan sonra hırsızların peşine düştü. Bir gün boyunca hırsızları araştıran ekipler, yaptıkları araştırmalar sonucu çalınan malzemelerin hurdacıya satıldığı ve satan şüpheli şahısların Ç.B. ve O.C. olduklarını tespit etti. Şüpheli şahıslar, dün Urla Emniyet Müdürlüğüne ait polis ekipleri tarafından göz altına alındı. Gerekli işlemlerinin tamamlanmasından sonra şüpheliler, Urla Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.