Topaç, çelik çomak, misket bu kitapta miniklere öğretiliyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını Aliağa'da yaşayan çocuklara tanıtılması amacıyla Kent Kitaplığının çocuk dizisinden çıkan ilk yayını "Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları minik okuyucusuyla buluştu.

Aliağa ilçesinde, belediye tarafından kültür yayınları kapsamında unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarını Aliağa'da yaşayan çocuklara tanıtmak amacıyla hazırlanan Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunlarının dağıtımına ilçede faaliyet gösteren anaokullarından başlandı. İlçede eğitim faaliyetlerini sürdüren anaokullarına yaklaşık bin 300 kitap dağıtıldı. 24 Aralık 2018 Pazartesi gününden itibaren de ilköğretim ve muhtarlıklarda dağıtımı gerçekleştirileceği ifade edilirken, Aliağa Belediyesi tarafından çocuklara yılbaşı armağanı olarak hediye edilen kitabı inceleyen minikler büyük mutluluk yaşadı.

Çocuklar için tamamen özgün bir tasarımla hazırlanan 80 sayfalık kitapta; topaç, çelik çomak, bezirgânbaşı, misket, saklambaç gibi geçmiş zamanların sokak oyunları gelecek nesillere yeniden öğretiliyor. Sokak oyun kültürünü geleceğe aktaracak olan kitabın, çocukların gelişimine ve eğitimine de önemli katkılar sunacağı ifade edildi.

"Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları" kitabının çocukların eğitimine ve gelişimine önemli katkılar sunacağını belirten Balböceği Anaokulu Kurucu Müdürü Gülşen Temiz, "Köklü tüm alışkanlıklar çocukluk döneminde başlar. Bu nedenle erken yaşta kitapla tanışmak çok önemlidir. Kitaplar, çocukların duygusal, ruhsal, bilinçsel ve sosyal gelişimleri için dünyaya açılan pencerelerdir. Aliağa Çocuk Oyunları kitabı da çocuklarımıza kültürümüzün önemli bir değerini öğretecek. Aliağa'da ilk defa böyle bir yayın çocuklarımıza armağan edildi. Değerli çalışmalarından dolayı Aliağa Belediyesi'ne teşekkür ediyorum” dedi.