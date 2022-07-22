Toplam 600 milyon lira yatırımla yüksek güvenlikli bandrol dönemi başladı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün kullanımına başladığı yeni nesil bandroller, yüksek güvenlik özellikleriyle tüketicileri sahte bandrollerden koruyor. Çıplak gözle kolayca kontrol edilmesi sayesinde tüketicilerin her birini denetçi yapan yeni nesil bandroller, eylül ayında devreye girmesi planlanan mobil uygulama üzerinde de takip edilebilecek. Toplam 600 milyon yatırımla hayata geçen, Türk mühendislerinin geliştirdiği yeni nesil bandroller Avrupa'nın en büyük bandrol üretim tesisinde, yüksek güvenlik özellikleriyle üretiliyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü adına yerli ve milli olarak üretilen yeni nesil bandrollerin kullanımına başlandı. Yeni nesil bandroller, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen, üstün teknoloji, yüksek güvenlik ve tasarım özellikleriyle hem tüketicileri koruyor hem de devletin vergi kaybının önüne geçiyor. Yeni nesil bandrollerin temel özelliklerinin başında yırtılınca yeniden kullanılamaz ve kopyalanamaz olması, herkes tarafından kolaylıkla uygulama üzerinden kontrol edilebilir olması geliyor. Toplam 600 milyon lira yatırımla hayata geçen yeni nesil bandroller, Avrupa'nın en büyük bandrol üretim tesisi olma özelliğini taşıyan İzmir Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada, merkez bankalarının sahip olduğu yüksek güvenlik standartlarıyla üretiliyor.

ÖTV gelirleri güvence altında

Fabrikada düzenlenen basın toplantısında konuşan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, “Türkiye'de son 14 yıldır aynı bandroller kullanılıyordu ama gelişen teknoloji ile birlikte yeni bir sisteme geçilmesi gerekliydi. Türk mühendisler tarafından geliştirilen, yeni nesil üstün teknolojiyle, kopyalanamaz bandrol üretimi ile hem tüketicilerimizi koruyacak hem de devletimizin bu alandaki gelir kaybını önleyeceğiz. Yapılan bu yeni düzenlemenin temel amacı; sigara ve alkollü içkilerde kayıp kaçak oranlarının azaltılarak vergi kayıplarının önüne geçilmesi, kaçakçılığın engellenmesi ve halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden sahteciliğin ortadan kaldırılmasıdır. Sistem sayesinde devletimizin ÖTV gelirlerinin yaklaşık 125 milyar TL'lik kısmını güvence altına da almış oluyoruz. Dünyada bir ilk olan yeni nesil bandrollerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Avrupa'nın en büyük bandrol üretim tesisi

Yeni nesil bandrol için yapılan toplam yatırımın tutarı 600 milyon TL'ye ulaştı. Hiçbir kamu kaynağı kullanılmadan gerçekleşen bu yatırımın 250 milyon liralık kısmını, son teknolojiyle ve üstün güvenlik sistemiyle bandrol üretimi yapan, İzmir Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrika oluşturdu. Sahadaki yatırımların tutarı ise 350 milyon TL oldu.

Yılda 10 milyar adet bandrol üretimi

10 bin metrekare kapalı alana kurulan fabrika, Avrupa'nın en büyük bandrol üretim tesisi konumunda. 25 milyar adet üretim kapasitesi bulunan tesiste, 200'e yakın fazla üretici ve ithalatçı firmada bulunan 400'ün üzerinde üretim hattı ve 7 bin 200 farklı ürün için yılda 10 milyar adet bandrol üretimi yapılacak.

Yüksek güvenlikli mürekkep teknolojisi

Yüksek güvenlikli mürekkep teknolojisin kullanıldığı fabrikada hibrit baskı teknolojilerine sahip sayılı baskı tesisinde bulunan makinelerle üretim yapılıyor. Çok hassas bir ürün olan kâğıdın bandrol üretimindeki önemli fonksiyonu sebebiyle kaliteli bir baskı yapılabilmesi için çok özel bir iklimlendirme sisteminin de oluşturulduğu fabrika, aynı zamanda akıllı bina sistemleri ile donatılmış bir üretim tesisi olma özelliği de taşıyor.

Sahtecilere göz açtırmayacak güvenlik özellikleri bulunuyor

Merkez bankalarında kullanılan seviyede güvenlik önlemleri uygulanan fabrikada üretilen yeni nesil bandroller, kullanılan çok özel mürekkep ve baskı teknolojileri sayesinde kopyalanamaz özelliğe sahip. Bandrollerde 5 farklı katmanda güvenlik özellikleri yer alıyor. Bu katmanlar açık, yarı açık, gizli, dijital ve adli kontrol katmanlarından oluşuyor. Her katmanda, birden fazla çok farklı güvenlik özellikleri yer alıyor. Bunların sadece bir bölümü tüketici tarafından kullanılırken diğerleri kamu denetçileri tarafından kullanılan özel cihazlarla kontrol edilebiliyor. Yine adli kontrol özelliklerinin de özel laboratuvarlarda kontrolleri sağlanıyor.

Çıplak gözle ve cep telefonuyla kontrol imkanı

Banknotlarda olduğu gibi yüksek güvenlik kriterleriyle, özel bir üretim ve baskı teknolojisi kullanılarak üretilen yeni nesil bandroller, çıplak gözle kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Böylece tüketicilerin her biri adeta ‘denetçi' oluyor. Yeni bandrolleri farklı açılardan değişen görüntüsü sayesinde sahte bandrollerden ayırmak çok daha kolay.

İhracat hedefi olan fabrika yeni istihdam kaynağı oldu

Mevcut 165 kişiye istihdam sağlanan tesiste çalışan sayısının 2023 itibariyle 250'ün üzerine çıkması hedefleniyor. Üretilen yüksek güvenlikli yeni nesil bandrol ve sistemlerin başta çevre coğrafyalar olmak üzere yakın zamanda yurt dışına ihraç edilmesi de planlanıyor.

Yeni ve eski bandroller belli süre raflarda birlikte olacak

Eski bandroller, stoklardakiler nedeniyle belli bir süre yeni nesil bandrollerle raflarda yan yana yer alabilecek. Bu yüzden tüketicilerin endişe etmemesi gerektiğini belirten yetkililer, denetimlerin her zamanki gibi sıkı bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Yıl sonu itibariyle hedef ürünlerde büyük çoğunluğunda yeni nesil bandrollerin yer alması bekleniyor.