Toplardamarları tıkalı hastaya 3 aşamalı tedavi yöntemi

Bacağındaki rahatsızlıktan dolayı İzmir Kent Hastanesi'ne başvuran ve toplardamar tıkanıklığı tanısı konulan evli ve bir çocuk annesi Nihal Tanyel (54), klasik tedaviye ek anjiyografik yolla uygulanan iki aşamalı pıhtı temizleyici tedaviyle sağlığına kavuştu. Doç. Dr. Cüneyt Narin, “Hastamızın her iki bacak toplardamarları ile kalbe giden ana toplardamarı ve sol böbrek toplardamarı pıhtı ile tıkalıydı. Üç gün boyunca uyguladığımız üç aşamalı tedaviyle hastamız şikayetlerinden kurtuldu” dedi.

3 aşamalı operasyonla sağlığına kavuştu

İzmir'de yaşayan evli ve bir çocuk annesi Gıda Mühendisi Nihal Tanyel (54), geçen hafta bacaklarının ağrısından adım atamayacak hale gelince soluğu doktorlarda aldı. Tanyel, tetkiklerde kan değerlerinin düştüğü belirlenince takibinde olduğu hematoloji uzmanına gitti, kalp damar cerrahına yönlendirildi. Bunun üzerine Tanyel, Kent Hastanesi'ne başvurdu ve Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Cüneyt Narin tarafından acil anjiyo ünitesine alındı. 3 gündür devam eden sağ bacak şişliği, morarma ve yürüme güçlüğü şikayetiyle yatırılan Tanyel'in hızla tetkikleri yapıldı. Bu tetkiklerde hastanın iki bacak toplardamarları ile kalbe giden ana toplardamarının ve sol böbrek toplardamarının pıhtı ile tıkalı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine acil anjiyo ünitesine alınan Tanyel, 3 aşamalı operasyon geçirdi. Kalp Damar Cerrahı Opr. Dr. Kadir Çeviker ile birlikte üç aşamalı bir tedavi uyguladıklarını belirten Doç. Dr. Narin, “Sonuç olarak toplardamar tıkanıklığı (Derin Ven Trombozu) tanısı koyduğumuz hastamız klasik tedavi yöntemi olan kan sulandırıcı tedaviye ek olarak, anjiyografik yolla uygulanan iki aşamalı pıhtı temizleyici tedavi ile sağlığına kavuştu” dedi.

“Tedavisi güç hastalık”

Toplardamar tıkanıklıkları tedavisinin güç olduğunu belirten Narin, “Bu durum hastaların yaşamını zorlaştıran bir durum. Bacak toplardamar pıhtılaşma sorunlarının en önemli erken dönem komplikasyonları; akciğer embolisi ve hayatı tehdit eden kalp-akciğer yetmezliğidir. Uzun dönem komplikasyonları ise; etkilenen bacakta dolaşım bozukluğuna bağlı, bacak şişliği, bacakta morarma, yürüme güçlüğü ile bacakta yaralar oluşması şeklinde sıralanabilir. Özellikle hareketsizlik, aşırı kilo, kanser ve ailesel geçişli genetik bazı hastalıklar toplardamar pıhtılaşma hastalıklarına yatkınlığı arttırıyor. Duyarlı hastalarda doğum kontrol hap kullanımı, gebelik ve cerrahi operasyonlar sonrası yatağa bağımlı kalma durumlarında da, damar pıhtılaşmasına eğilimin artıyor. Bacakta renk değişikliği, ağrı ve şişlik yakınmalarının ortaya çıkması durumunda, zaman kaybetmeden bir hekime başvurmanın yaşamsal önemi var” ifadelerini kullandı.

Öte yandan üç gün boyunca ciddi ağrılar çektiğini belirten Nihal Tanyel ise, “8 adımdan fazla yürüyemiyordum. Şiddetli ağrının bel fıtığından kaynaklandığını sandım, bambaşka sorunlar çıktı. Kent Hastanesi'nde hızlı teşhis konuldu ve müdahale edildi. Şimdi iyiyim, doktorlarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.