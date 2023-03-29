Toplu iş sözleşmesi görüşmesinde 5 madde üzerinde anlaşma sağlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZENERJİ şirketi ve Genel-İş 2 No'lu Şube arasında kritik toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmesinde 5 madde üzerinde anlaşma sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZENERJİ şirketinde örgütlü olan Genel İş Sendikası ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasındaki yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taraflar yeniden bir araya geldi. Görüşme öncesi Basmane Kültürpark önünde bir araya gelen Büyükşehir işçileri, İZENERJİ Genel Müdürlüğünün önüne yürüyerek sloganlar atıp, taleplerini dile getirdi. 75 maddeden oluşan toplu iş sözleşmesi taslağı üzerinden yapılan oturumlarda, 19 maddenin 15 maddesi masaya yatırılırken 5 madde üzerinde anlaşma sağlanabildi. Anlaşma sağlanan maddeler arasında hastalık yardımı, gıda kartı, resmi tatil günlerinde çalışma ücretleri, güvenlikçilerin çalışma koşulları ve rapor teşviki yer alıyor. Yapılan anlaşmaya göre gıda kartı yardımı aylık 400 TL'den 1200 TL'ye çıkarıldı.

"Taban ücretimize yeni zam teklifi gelmedi"

Görüşmenin ardından işçilere açıklama yapan Genel-İş 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız, “Taban ücretimize yeni bir zam teklifi gelmedi. Zam oranı hala yüzde 40'tır. Biz taban ücretlerimize yüzde 100 ve 3 enflasyon farkı istedik. Sabah tüm kitleyi herkes gördü. Kimse bizim sabrımızı sınamasın. Yarın buralarda on binlerde oluruz. Gelin bu toplu sözleşmeyi masada bitirelim. 55 günümüz kaldı. İZENERJİ işçilerinin koşullarının en iyi noktaya getirelim, birlikte TİS halayı çekelim dedik. Biz buradaki kalan 14 maddenin işçinin lehine bitmesi için hep birlikte mücadele verdik, vermeye devam edeceğiz. İşe almadaki yöntem, eşit işe eşit ücretin sağlanması, 3 enflasyon farkı bizim kırmızı çizgimizdir" şeklinde konuştu.

Öte yandan, işçiler tarafından 75 maddeden oluşan toplu iş sözleşmesinde 45 maddede değişiklik talep edilirken, taslak sözleşmeye 7 tane yeni madde eklendi. Sözleşmede yer alan taban ücret sorumluluk zammı, iş riski, koku primi ve kaçak su önleme primi, geçici görev yardımı, aile çocuk ve öğrenim yardımı, öğle yemeği ve yemek yardımı, yakacak yardımı, ulaşım yardımı ve diğer sosyal yardımlar için yüzde yüze yakın bir artış talep edildi.