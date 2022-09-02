Toplu ulaşıma İEF ayarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'ta bugün açılacak 91'inci İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu 2022 Fuarı nedeniyle toplu ulaşım seferlerini artırdı. Gece dönüş yoğunluğuna karşı son sefer saatleri de uzatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD ortaklığında işletilen İZBAN'da da fuara özel ek seferler olacak.

Kültürpark'ta 10 gün boyunca açık kalacak 91'inci İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ve eş zamanlı olarak düzenlenen Terra Madre Anadolu 2022 nedeniyle toplu ulaşımda bazı düzenlemeler yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ulaşım kuruluşları; ESHOT, Metro A.Ş., İzmir Tramvayı ve İZDENİZ'de, ziyaretçilerin fuara hızlı ve kolay ulaşımının yanı sıra gece saatlerinde çıkışları sonrası için önlemler alındı. Sefer sayıları artırıldı, son sefer saatleri de uzatıldı.

ESHOT'ta 94 hatta 370 ek sefer

ESHOT Genel Müdürlüğü, Konak Bahribaba Aktarma Merkezi ile metro, tramvay ve İZBAN bağlantılı aktarma merkezlerinden hareket eden 94 yoğun hattı, toplam 370 adet ek seferle güçlendirdi. Araçların son sefer saatleri, 01.00 ile 02.00 arasında değişen saatlere uzatıldı; ayrıca 24.00-06.00 saatleri arasında çalışan Baykuş hatları da (910 Gaziemir-Konak, 920 Çiğli-Konak, 930 Bornova-Konak, 940 Buca-Konak, 950 Balçova-Konak) hizmet vermeye devam edecek. Çankaya, Montrö, Lozan ve Basmane gibi fuar çevresindeki önemli noktalarda koordinasyon için motorize ekipler görevlendirildi. Belirlenen hatlara ve sefer saatlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye, ESHOT internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Metro ve tramvay 7,5 dakikada bir

İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvayları da İEF süresince seferlerini bir saat uzatacak. Bu hatlarda son seferler 01.20'de yapılacak. Mevcut tarifeye ek olarak yapılan düzenleme sonucunda, fuar dönemi boyunca İzmir Metrosu ve Konak Tramvayı'nda 20.00-01.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir, Karşıyaka Tramvayı'nda ise 10 dakikada bir sefer yapılacak. Sefer saatleri, Metro ve tramvayın internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından görülebilir.

Nostaljik tramvay fuarda

Çiğdem ve Boyoz adlı nostaljik tramvaylar, geçen yılki gibi bu yıl da İzmir Enternasyonal Fuarında hizmet verecek, misafirlerini geçmişe götürecek. Her gün saat 18.00'den itibaren başlayarak 24.00'a kadar devam edecek turlar, 11 Eylül Pazar gününe kadar sürecek. 15 dakika sıklıkla çalışacak nostaljik tramvaylar Celal Atik Spor Salonu'nun karşısından hareket edecek.

İZDENİZ'de son sefer 02.45'te

Deniz ulaşımında da fuar süresince ulaşımı kolaylaştıracak önlemler alındı. 2-11 Eylül tarihleri arasında Karşıyaka-Alsancak-Karşıyaka hattında, saat 21.00'den sonra altı ek sefer yapılacak. Alsancak'tan son gemi 02.45'te kalkacak. Ayrıntılı sefer tarifesine, www.izdeniz.com.tr adresinden ulaşılabilecek.

İZBAN'da ek sefer yapacak

TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla işletilen İZBAN'da İEF için ek sefer yapacak. Fuar süresince her iki yöne de birer ek sefer düzenlenecek. Menemen istikametine gidecek tren; 01.35'te Alsancak'tan, 01.45'te Halkapınar'dan hareket edecek, 02.24'te Menemen'de olacak. Cumaovası yönüne gidecek ek tren ise 01.35'te Alsancak'tan, 01.43'te Hilal'dan hareket edecek, 02.14'te Cumaovası'na varacak.