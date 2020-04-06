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Toplu ulaşımda ücretsiz maske desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüs, metro, tramvay ve gemi yolcularına aktarma merkezlerinde, istasyonlarda, duraklarda ve iskelelerde ücretsiz maske dağıtmaya başladı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınını önleme çalışmaları kapsamında, yurt genelinde kamusal alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesi üzerine maske seferberliği başlattı. Bu kapsamda büyükşehir, aktarma merkezlerinde, metro istasyonlarında, tramvay duraklarında ve vapur iskelelerinde maskesi olmayan yolculara ücretsiz maske dağıtıyor.


Görevliler vatandaşlara, toplu ulaşım araçlarına kesinlikle maskesiz binilemeyeceği, kamusal alanlarda da maskesiz dolaşılmaması gerektiği yönünde uyarıda bulunuyor.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Nisan Cuma akşamından itibaren toplu ulaşımda başlayan maske dağıtımı haftanın ilk günü 100 bine ulaştı.

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