'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' komisyonundan AK Partili 3 isim istifa etti

'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' için yapılan logo ve ardından gelen tartışmalar istifaları getirirken, komisyonda yer alan AK Parti Meclis Üyeleri; Dilek Yıldız Büyükdağ, Sema Yeşilçimen ve Çile Özkul, toplumsal hassasiyetlerin dikkate alınmaması ve değişiklik önerilerinin ısrarla karşılık bulmamasını neden göstererek komisyon üyeliklerinden istifa etti.

'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' için hazırlanan logo ile ilgili tartışmalar sürerken, bu tartışmalardan sonra istifalarda geldi. Komisyonda yer alan meclis üyelerinden Dilek Yıldız Büyükdağ, Sema Yeşilçimen ve Çile Özkul üyeliklerden istifa ettiklerini duyurdu. AK Partili kadınlar, komisyon üyeliğinden istifasına gerekçe olarak ise toplumsal hassasiyetlerin dikkate alınmaması ve değişiklik önerilerinin ısrarla karşılık bulmamasını gösterdi.

Aynı zamanda AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığını yürüten meclis üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, istifaların ardından bir açıklama yaptı. Büyükdağ, toplumsal hassasiyetlerin, Türk milletinin manevi değer ve ahlak anlayışının hiçe sayıldığı bir uygulamanın, bir ayıbın parçası olamayacaklarını söyledi.

Büyükdağ, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, tüm Türkiye'de 'Kadın Erkek Eşitliği' adı altında hayata geçirilen komisyonun adını, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu' olarak değiştirdi, şerh koyduk. Bu da yetmedi, baktık ki yine bizlere sormadan hazırlattığı logo, toplumsal hassasiyetlerde karşılığı olmayan, aile birliğini zedeleyici grupların kurumsal logoları ile aynı. Buna da itiraz ettik ve değişiklik istedik; ancak tüm çabalarımız havada kaldı. Soyer, bildiğini okudu ve İzmir'in dört bir yanını bu ayıpla donattı. Israrını, geri adım atmamasını, hatta buna karşı çıkan tüm kesimlere kulaklarını tıkamasını anlayamadık; çünkü gerçekten dikkate alınmayacak bir mesele değil. Üstelik İzmirli hemşehrilerimizin demokratik değerlerle birlikte ahlaki değerlere olan bağlılıkları da görmezden gelinmiş oldu. Böyle bir zaafiyetin ve yanlışın içinde olamazdık. Bu nedenle de meclis üyesi arkadaşlarım; Sema Yeşilçimen ve Çile Özkul ile birlikte komisyon üyeliklerimizden istifa ettik. Kimsenin yaşam tarzına ve tercihlerine karışamayız. Ama bunun kamu kurumu eliyle özendirilmeye çalışılmasına karşı çıkarız” diye konuştu.

"Sözde onur yürüyüşlerine destek vermesi de bizi doğruladı"

Büyükdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz AK Parti Grubu olarak başından bu yana yapılmak isteneni gördük. Çok geçmeden Soyer'in bu güruhun sözde onur yürüyüşlerine destek vermesi de bizi doğruladı. Bu türlü yaşam şekillerini çarpık eğilimleri normalleştirmeye çalışmak, çözüm bekleyen bir sorunun da üstünü örtmek anlamına geliyor. Bu konuda kendi partisi olmak üzere diğer tüm partilerden bizimle aynı görüşü savunanların sayısı hiç de azımsanmayacak düzeyde. Bu çok olağan; çünkü hepimiz bu toplumun ortak ahlaki ve manevi değerlerinin örgüsünde yaşıyoruz. Bilerek ve isteyerek üstelik kendilerini haklı görerek önlem alınması gereken bir meselede, giderek büyüyecek bir sorun yumağı yaratıyorlar. Bir anne ve halkımızın temsil yetkisi verdiği siyasetçiler olarak bu sorunu çözmek yerine, normalleştirmeye çalışanlara alet olmamız söz konusu olamazdı. Şimdiye kadar olduğu gibi, komisyon çalışmalarının yakından takipçisi olacak ve elbette gerekli tavrı koymaya devam edeceğiz."