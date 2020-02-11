Toplumsal sorunlara seramik üzerinden dikkat çektiler

Gaziemir Belediyesinin seramik kursiyerleri, Türkiye'nin son dönemde giderek artan toplumsal sorunlarına hazırladıkları eserlerle dikkat çekiyor. Kadın cinayetleri, çocuk tacizleri, mülteci ölümleri, doğa katliamı gibi Türkiye'nin gündeminde her geçen gün daha fazla yer tutan sorunlar, Gaziemir Belediyesince açılan sergide seramik üzerinden anlatılıyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Gaziemir Belediyesi Kültür Müdürü Deniz Dinler, belediyenin Seramik Öğretmeni Hayal Başarı ile kursiyerlerin katıldığı İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu'ndaki açılış töreninin ardından eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 100'ü aşkın kursiyer tarafından oluşturulmuş 300 eser yer aldı. Ev hanımlarından öğretmenlere, memurlardan işçilere her kesimden yurttaşın katıldığı kursta üretilen eserlerin yer aldığı sergi, toplumsal sorunları vurgulaması nedeniyle ilgi görüyor.

Kursiyerlerin çamura hayat vererek oluşturduğu sergide Türkiye'nin belirli dönemlerinde gündeme gelen konular üç ayrı bölümde anlatılıyor. Seramik çalışmaları, profesyonellerin oluşturduğu eserlere taş çıkartıyor.

Anlam yüklü eserler

Gaziemir Belediyesi Kültür Müdürü Deniz Dinler seramik kursuna katılan kursiyerlerin oluşturduğu eserlerin çok anlam yüklü olduğunu söyledi. Cumartesi günleri de çocukların seramik kursuna katılabildiğini anlatan Dinler, “Kursumuza her yıl ekim ayında kayıt yaptıran yurttaşlarımız 20 lira karşılığında katılabilir. Sergiye verdiği destekten ötürü İzmir Ticaret Odası'na çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Potansiyel kursta açığa çıkıyor

Kursun Seramik Öğretmeni Hayal Başarı, kursiyerlerin adeta içlerindeki potansiyeli dışarı çıkardıklarını, çok değerli çalışmalar ürettiklerini söyledi. 100'ün üzerinde kursiyere Kültür Evi'nde haftanın 6 günü eğitim verdiklerini anlatan Başarı, “Burada her kesimden kursiyerimize eğitimler veriyoruz. Her dönem gündeme yakın konular belirliyoruz. Geçen yıl çocuk tacizi konusunu işlemiştik. Bu yıl da doğa ve çevre katliamlarını çalıştık. Kursiyerlerimizin içlerindeki potansiyel adeta bu kursta açığa çıkıyor. Kendilerini çalışmalarından dolayı kutluyorum” dedi.

Hayata dokunun

“Taciz” ve “Aylan Bebek” çalışmalarıyla dikkat çeken ev hanımı Gülgün Çimen de 5 yıldır kursa devam ettiğini söyledi. Toplumun kanayan yaralarına dikkat çekmek için çamurdan seramik eserler oluşturmayı öğrendiğini anlatarak şunları dile getirdi: “Çalışmalarımda beni çok etkileyen sorunları işliyorum. Mülteci krizinin yoğun olarak yaşandığı dönemde Aylan bebeğin cansız bedeninin karaya vurduğu fotoğraftan çok etkilenmiştim. O fotoğrafa bakarak çalışmayı yaptım. Çalışma devam ederken sürekli ağladım. Hayata dokunmayı seviyorum. Mesleğiniz ne olursa olsun hayata dokunmalısınız. Ben bunu Gaziemir Belediyesi'nin seramik sergisiyle başarıyorum.”

Gaziemir Belediyesi Kültür Müdürlüğü ile İzmir Ticaret Odasının işbirliğinde açılan seramik sergisi, İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu'nda 15 Şubat'a kadar gezilebilir.