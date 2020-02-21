"Toprak Dede" hayatını kaybetmişti, adı Çiğli'deki parkta yaşatılacak

İzmir'in Çiğli ilçesinde, "Toprak Dede" olarak bilinen ve 97 yaşında hayatını kaybeden Hayrettin Karaca'nın adını taşıyan park törenle açıldı.

Geçtiğimiz ay yaşamını yitiren Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın adını taşıyan park ve anıt, Ataşehir Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Parkta ayrıca, heykel sanatçısı Haluk Rıza Şafak'ın Hayrettin Karaca'yı temsilen ardıç ağacından yaptığı anıtın açılışı da gerçekleştirildi. Törene katılanlara, Karaca'nın kökü geniş toprak kitlesini tuttuğu için önem verdiği ağaçlardan biri olan meşe palamudunun tohumları hediye edildi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 2020 projeleri arasında yer alan 12 ayda 12 park açma sözünü yerine getirdiklerini belirterek, "Her ay bir parkımızı açıyoruz. Bu parkımıza belediye meclisimizin kararıyla Hayrettin Karaca'nın adını verdik ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Karaca'yı yeni kaybettik; ama ben kendisiyle tanışma şansını yakaladım. Karaca kuraklık, iklim krizi gibi konuları 30 yıl önce söylemişti. Onun öncüğünde 1 milyon fidan dikildi. Kendi şahsi mücadelesini, örgütlü hale getirdi. ‘Türkiye Çöl Olmasın' dilerek iklim krizini önce gündeme getirdi. Küresel ısınma nedeniyle dünya gün geçtikçe ısınıyor. Bir rapora göre Çiğli sahilinde 2050 yılında 50 santimetrelik bir yükselme olacak. Büyük değişikliklerle karşı karşıya kalacağız. Bizim park açmaktaki amacımız öncelikle hizmet alınacak bu hizmetleri yerine getirirken iklimle mücadelesi konusunda da farkındalık oluşturmak. Bu çalışmayı büyüteceğiz. Karaca çevre mücadelesi içindeyken tanışmamız da Atatürk'ün yolunda gittiği bir yolda oldu. Biz de hizmetlerimizle Atatürk'ün yolunda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

TEMA Vakfı Çiğli Sorumlusu Rukiye Sayın da, TEMA Vakfının gönüllerde yaşayacağını belirterek, "Toprak Dede, bir ay önce aramızdan ayrıldı. Acısını hala derinden yaşıyoruz; ama onun yaşanabilir bir gelecek için kurduğu TEMA Vakfı gönüllerde yaşayacak. Derin saygının ifadesi olarak adının bu parka verilmesi bizi çok mutlu etmiştir. Bu naif yaklaşımından dolayı Başkanımız Utku Gümrükçü'ye çok teşekkür ediyoruz. Doğa ile kalınız, Türkiye çöl olmasın" şeklinde konuştu.

Sayın, konuşmasının ardından Başkan Gümrükçü'ye TEMA Vakfının yaka rozetini taktı.

Törene ayrıca; CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, ilçe yöneticileri, TEMA Vakfı Çiğli temsilcisi Rukiye Sayın, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.