Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi projesi Menemen'de hayata geçiyor

Elde edilen kompostlar ise toprak iyileştirici olarak çiftçilere dağıtılacak.

Menemen Belediyesi, pazar yerlerinden çıkan organik atıkların doğaya yeniden kazandırılması için örnek bir çalışmaya imza atıyor. Bu çerçevede sebze ve meyve atıklarının, kaynağından ayrıştırılarak komposta dönüştürüleceği belirtildi. Elde edilen kompostlar ise toprak iyileştirici olarak çiftçilere dağıtılacak.

Örnek proje çerçevesinde, gastronomi dünyasının Nobel'i sayılan Basque Culinary World Prize'da iki yıl üst üste ‘Dünyanın En İyi 10 Şefi' arasına giren ilk ve tek Türk şef olan sosyal girişimci Ebru Baybara Demir, Menemen Belediyesinin davetlisi olarak Menemen'de bir seminer verdi.

Menemen Ticaret Odasında gerçekleşen seminere; Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın eşi Filiz Pehlivan, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çevre ilçelerden gelen misafirler katıldı. Ebru Baybara Demir, 13 şehir ve 52 belediyenin de destekçisi olduğu ‘Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi' projesinin detaylarını anlattı.

Baybara Demir, “Deneyimler sonucunda hazırlanan Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi doğa ile aramızdaki dengeyi yeniden kurmamızı sağlıyor. Pazar yerinden toplanan meyve sebzeden çürüme yöntemiyle oluşturulan kompostun toprakta kullanımı, toprağın besin döngüsüne destek olan organik madde miktarını karşılıyor. Kompost ile toprağın bitkiyi beslemesini sağlayan mikroorganizmayı zenginleştirmiş oluyoruz. Böylece toprağın verimini ve su tutma kapasitesini artırıyoruz” dedi.

16 bin atıktan 4 bin gübre

Projenin yaygınlaştırılmasında yerel yönetimlere büyük iş düştüğünü ifade eden Baybara Demir, “Projemiz dahilinde şimdiye kadar 16 bin ton atıktan 4 bin ton gübre elde ettik. Kompost kullanımı toprağa nem sağlıyor ve oluşturduğu gözenekler ile toprağa hava aldırması, toprağın bitkiye besin sağlayan yararlı bakteri ve mantarlardan oluşan mikroorganizma miktarında artış ile toprağın onarılmasını, su tutma kapasitesinin ve veriminin artmasını sağlıyor. Kompost kullanımı ile topraktaki organik madde miktarı yüzde bir artığında toprak, dönüm başına 60 ton su tutabilme kapasitesine sahip oluyor. Çiftçiye ücretsiz dağıtılacak kompost toprağın iyileştirilmesinde ve su kaynaklarının yaklaşık yüzde 75'nin kullanıldığı tarım alanındaki tüketimde tasarruf sağlanmasında etkili olacaktır” diye konuştu.

Çevre Mühendisi Eda Çetinkaya da, çevre ve gelecek için uygulanan projenin işleyişi hakkında bilgiler verdi. Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Bahadır İnanlı ise “Kadın hakimiyeti ne kadar genişlerse, dünyamız çok daha yaşanabilir hale gelecek. Bunun güzel bir örneğini hep birlikte bugün görmüş olduk. Aydın Pehlivan başkanımızın önderliğinde bu projeye çok değer veriyoruz, daha da vereceğiz. Belediyemiz yakın zamanda ilçemize bir kompost tesisi kazandıracak. Menemenimizde 6 günde 7 pazarımız var. Koyundere ve Seyrek'te birer tane pazar yeri inşa ediyoruz. Tüm pazarlarımızdan toplayacağımız atıkları toprak iyileştireci hale getireceğiz. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Verimli geçen seminerin ardından Baybara, kendisine eşlik eden Filiz Pehlivan, başkan yardımcıları, belediye personelleri ve diğer katılımcılarla birlikte Seyrek'te kurulan pazar yerine giderek, kompost haline dönüştürmek üzere sebze ve meyve atıklarını topladı.

Program çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.