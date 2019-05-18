Torbalı, 19 Mayıs'ı Simge ile kutladı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, belediye tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Gençlik Festivalinde, pop müziğinin sevilen seslerinden Simge Sağın sahne aldı. Sanatçı, Torbalı halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

Torbalı Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Gençlik Festivalinde pop müziğinin sevilen seslerinden Simge Sağın konser verdi. Binlerce Torbalılı gencin alkış ve tezahüratıyla sahneye elindeki Türk bayrağıyla çıkan Simge Sağın, son döneme damgasını vuran “Öpücem” adlı parçasıyla sahneye geldi. Torbalı Yedi Eylül İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen ve binlerce kişinin katıldığı konserde performans sergileyen güzel sanatçı, kendi şarkılarının yanı sıra; sahne performansı, dansları ve şarkıları ile de Torbalılılara eğlencesi bol bir konser yaşattı. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur da, gençleri bayramlarında yalnız bırakmazken, benzer etkinliklerin süreceği müjdesi verdi.

Uygur, özellikle gençleri, sevilen şarkıcı Simge Sağın ile buluşturdukları için mutlu olduğunu kaydetti. Başkan Uygur gençlere hitaben yaptığı açıklamada, gençlerin her şeyden daha önemli olduğuna vurgu yaparak benzer etkinliklerin süreceğini ifade etti. Uygur ayrıca tüm Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk'ün Anma ve Gençlik Bayramı'nı kutladı. Protokol uygulamasının yapılmadığı konserde Başkan Uygur adına Simge Sağın'a Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin çiçek takdim etti.