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Torbalı 19 Mayıs'ı Simge ile kutlayacak

Torbalı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk`ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100.

Torbalı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk`ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Gençlik Festivali ve Simge konseri düzenleyecek.


Torbalı Belediyesi, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın ilk adımı ve ateşlendiği gün olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl dönümünün kentte daha coşkulu yaşanması amacıyla büyük bir etkinliğe imza atacak. Gençlik Festivali adı altında birçok etkinliğe ev sahibi olan Torbalı Belediyesi bu kapsamda 17 Mayıs'ta büyük bir konser düzenleyecek. Türk pop müziğinin önemli sanatçılarından Simge'nin sahne alacağı konsere tüm Torbalı halkı davet edildi. Torbalı Yedi Eylül Stadı'nda gerçekleşecek olan konser saat 21.00'da başlayacak.



Başkan Uygur'dan davet


Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, 17 Mayıs Cuma günü saat 21.00'da Torbalı Yedi Eylül Stadı'nda gerçekleştirilecek olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını hep beraber coşkuyla kutlamak için tüm Torbalı halkını davet etti. Başkan Uygur, "Milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100.yıl dönümünün coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Milli bayramlarımızın önemini yeni nesle öğretmek ve bu duyguyu aileleri ile birlikte daha coşkulu yaşayabilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu etkinlikler kapsamında bir de halk konseri gerçekleştireceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenleyeceğimiz Gençlik Festivali'nde Simge Torbalı'da sevenleri ile buluşacak. 17 Mayıs Cuma Akşamı saat 21.00'de Yedi Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek konsere tüm Torbalı halkı davetlidir” şeklinde konuştu.

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