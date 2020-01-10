Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'dan makam aracı açıklaması

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, yeni alınan makam aracı fiyatının 1 milyon 300 bin lira olduğu iddialarını yalanlayarak, "200 bin liraya araç aldık. 1 milyon 300 bin lira yazdırılarak dedikodular yaptırıldı" dedi.

Torbalı Belediyesinin meclis toplantısı, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur başkanlığında gerçekleşti. Başkan Uygur, ocak ayı meclis toplantısında, yeni alınan makam aracıyla ilgili açıklama yaptı. İsmail Uygur, aracın iddia edildiği gibi 1 milyon 300 bin liraya alınmadığını, değerinin 200 bin olduğunu söyledi.

Önceki aracın satılma nedenini açıklayan Uygur, AK Partili meclis üyelerini eleştirerek, "Önceki beyaz makam aracı kronik arızalıydı. Servisi de çok pahalı olmasına rağmen ayda en az bir defa gönderdik; ancak bir türlü düzelme olmadı ve sorun devam etti. Satmasak seyir halinde belki de yanacaktı. Onu satıp 200 bin liraya bu aracı aldık; ancak gazetelerde 1 milyon 300 bin lira yazdırılarak dedikodular yaptırıldı. Yalnızca bir yılda 33 milyon liralık bütçe tasarrufu yaparken, kalkıp 200 bin liralık araca 1,3 milyonluk araç diyerek propaganda yapmak size yakışmıyor" dedi.

"33 milyon liralık bütçe tasarrufu sağladık"

İsmail Uygur, şöyle devam etti:

"Siyaseti ahlaklı yapmak zorundayız, makamlar gelip geçici. Benden önce Hasan Karatoklu vardı o gitti biz geldik. Hala görüşüyoruz, sarılıyoruz. Biz gittik Adnan Bey (Adnan Yaşar Görmez) geldi, o gitti tekrar biz geldik; yani bu işler değişiyor. Bazı şeyleri yaparken usulüyle yapmak lazım. Biz her zaman açık ve şeffaf olduk. Siz eğer herhangi bir belediye personeline bu aracın kaç para olduğunu sorsaydınız, size bunun fiyatının ne olduğunu söylerlerdi. Araba 200 bin liralık bir araba. 2014'te bu belediyenin çalışan sayısı 400'dü. Bu kişilerin 50-60'ı memurdu geri kalanı işçiydi. Bunun 300'ünü çıkardınız. Bu siyasi tercih meselesiydi yaptınız, ağzımızı açmadık. Biz 2004'te Hasan Karatoklu'dan devraldık belediyeyi bir işçi çıkarmadık. O dönem ne işlem yapıldıysa meclisin ortak kararıyla yapıldı. Bugün baktığımızda belediyeden hakkını alamamış bir işçi şuan da yok. Arabulucu ile anlaşan bütün işçilerimiz gelip haklarını aldı. 2018 yılında 153 milyon 393 bin lira bütçe gideri vardı belediyenin. 2019'da bu rakam 120 milyon 337 bin liraya düştü; yani 33 milyon liralık bütçe tasarrufu sağladık. 30 milyon lira borcumuz azaldı. Böyle giderse önümüzdeki yıl belediyemiz daha rahat edecek."