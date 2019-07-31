Torbalı Belediyesi 2 bin öğrenciye tercihlerinde rehberlik yaptı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, belediyenin İstanbul'daki özel bir üniversite iş birliği ile düzenlediği tercih günleri yoğun ilgi görürken, 2 bin öğrenci tercih masasına başvurdu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın ardından Torbalı Belediyesi, ilçede üniversite tercihini yapmak isteyen üniversite adayı gençlere yardımcı olmak amacıyla İstanbul'daki bir üniversite ile iş birliği yaptı. Torbalı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen tercih günleri yoğun ilgi gördü. Alanında uzman rehberlik öğretmenleri, Torbalı ve çevre ilçelerdeki öğrencilerin en doğru tercihi yapmalarını sağlarken, Çorum, Diyarbakır, Konya gibi şehirlerde yaşayıp çeşitli nedenlerle Torbalı'ya gelen üniversite adayları da rehberlik hizmetinden yararlandı. Tercih günleri kapsamında ise 2 bin kişinin tercih masasına başvurduğu öğrenildi.

Torbalı Belediyesi iş birliği ile başarılı bir tercih dönemi geçirdiklerini ifade eden özel üniversitenin Ege bölge temsilcisi Burak Akkol, "Yaklaşık 2 bin öğrencimize hizmet verdik. Torbalı dışından; Konya, Çorum, Diyarbakır gibi şehirlerde oturup da Torbalı'da oldukları için masamıza başvuranlar da oldu. Onları da hayalleri ve başarıları doğrultusunda yönlendirdik. Benzer çalışmaları Torbalı Belediyesi ile gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda uzman ekip tarafından yönlendirildiğini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, "Öğrencilerimizin en iyi ve doğru tercihi yapabilmesi adına, belediyemizde tercih günleri düzenledik. Öğrencilerimizin kariyerleri yolundaki bu önemli aşamada yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyduk. Onlara üniversite eğitimlerinde başarılar diliyorum. Eğitim alanında belediye olarak çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı