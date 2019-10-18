Torbalı Belediyesi, ilçede işsizliğe savaş açtı

Genel ve teknik kurslarla kalifiye eleman sorununu da ortadan kaldırmayı hedefleyen belediye, başvuruları almaya başladı.

Torbalı ilçesinde, hem işsizliği hem de meslek dallarında yaşanan kalifiye eleman sorununu ortadan kaldırmak için Torbalı Belediyesi geçtiğimiz aylarda harekete geçmişti. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalayan Torbalı Belediyesi, büyükşehir belediyesinin "Meslek Fabrikası" projesini hayata geçirdi. Bu çerçevede belediye, bünyesinde; kuaförlük, unlu mamuller, manikür-pedikür, düz dikiş, overlok-reçme ve dünya kahveleri gibi genel kurslarla; ön muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve bilgisayar operatörlüğünün yer aldığı teknik kurslar vermeye başlayacak.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek olan kurslar için, Torbalı Belediyesi Çaybaşı Hizmet Binasında başvuruların kabul edildiği ifade edildi. Kursiyerlerin ücretsiz olarak eğitim göreceği öğrenilirken, ilçeye gelen ESHOT'ların son durağı olması nedeniyle kursiyerlere bu durumun büyük avantaj sağladığı belirtildi.

Belediye işe yerleştirmeyi planlıyor

Öte yandan, teorik ve pratik eğitimlerle meslek sahibi olacak olan işsizlere eğitimler sonunda sertifikaları verilecek. İlerleyen dönemlerde işletmeler ve fabrikalarla da protokol yapacak olan Torbalı Belediyesi, sertifika almaya hak kazanan kursiyerleri alanında eğitim gördüğü firmalarda işe başlatmayı planlıyor. Ayrıca açıklanan bölümlerle ilgili kayıtların sürdüğü ifade edilirken, gerekli çoğunluğun sağlanması ile kursların başlayacağı açıklandı.

Alınan bilgiye göre, kadınların da kendi ayakları üzerinde durabilmesi adına pozitif ayrımcılığa tabi tutulacağı proje kapsamında, başlangıçta ihtiyaç duyulan mesleklerle ilgili kursların açılacağı bildirildi. Bunların yanı sıra ilerleyen dönemlerde; torna, CNC operatörlüğü, tesfiye, kaynakçılık gibi kursların açılacağı, yine sertifikaların eğitimler sonunda kursiyerlere verileceği kaydedildi.