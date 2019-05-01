Torbalı Beledi̇yesinin borcu 170 milyon

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, resmi rakamlara göre belediyenin 170 milyonun üzerinde borcu olduğunu ifade ederek, "Kimsenin şüphesi olmasın; biz bu borçları da öderiz, tahribatı da ortadan kaldırırız" dedi.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, belediyenin mali yapısıyla ilgili açıklamalar yaptı. Hesap uzmanları ve yetkililerle belediyenin borcunu çıkaran Uygur, Torbalı Belediyesinin 170 milyonun üzerinde bir borcu olduğunu bildirdi. Başkan Uygur, billboardlarda, reklam panolarında, totemlerde borçları yayınladıklarını ifade etti.

Esnaf ve piyasaya, alınan kredilere, SGK ve vergi dairesine, kalkınma ajansına, taşınmaz kültür varlıklarına, yapılan sözleşme ve taahhütler nedeniyle borçların olduğunu kaydeden Uygur, "Kasten ve alenen batırılan bir belediye devraldım. Göreve gelmeden önce bu tablo ile karşılaşacağımı biliyordum. İlçe başkanıyken de bu borçlanmaya karşı çıkmış ve yanlıştan dönülmesini istemiştik. Yapılan borçlanmaya karşın Torbalı'ya bir çivi çakmadılar. Hükümetin yatırımlarını sahiplenip, arsalar satıp, krediler çektiler. Nitekim faizsiz 170 milyon liralık bir borçla bizi karşı karşıya bıraktılar. Yıllarca borcu ve çalışan personel sayısını sorduğumuzda susmalarının nedeni de ortaya çıktı. Kimsenin şüphesi olmasın; biz bu borçları da öderiz, tahribatı da ortadan kaldırırız" ifadelerini kullandı.