Torbalı, e-ticaret'te yüzde 44 büyüdü

İnternet üzerinden satış yapan imalathaneleri ziyaret eden Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, “İnternetten satış oranımız yüzde 44'lük artış ile 335 milyondan 550 milyona çıktı” dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ticaret yaşamında ciddi değişiklikler yaşandı. Tatilciler, kitle turizmi yerine daha izole alternatifleri tercih etmeye başladı. Pandemi nedeniyle açık alan ve kamp yerleri ciddi şekilde talep görüyor. Kampın vazgeçilmezi olan katlanabilir sandalye, mangal, çadır ve masa satışında yüzde 300'e yakın artış yaşandı. İlçede internet üzerinden satış yapan yeni imalathaneleri ziyaret eden Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, “20 işletmemiz farklı sektörlerde ihtiyaca cevap vermek için yoğun bir mesai sarf ediyor. E-ticarette ürün yelpazesi oldukça genişledi. Özellikle mobilya, tekstil, küçük ev aletleri, elektronik ürünler, ev araç gereçleri, süs eşyaları, kamp malzemeleri gibi birçok ürün internet üzerinden yoğun bir şekilde satılmaktadır. Torbalı da üretilen ürünlerin internet üzerinden e-ticaret aracılığıyla dünya pazarına sunulması bizleri gururlandırmaktadır“ diye konuştu.

40 ülkeye ihracat

Torbalı; e-ticaret'te geçen sene 335 milyonluk hacmini yüzde 44 artış ile 550 milyona çıkarıp 40 ülkeye ihracat yapıyor. Torbalı Ticaret Odasına kayıtlı üyeler imal ettikleri ürünleri internet üzerinden satmak için çalışma yürütüyor. İlçedeki rakamları paylaşan Olgun, “Türkiye'nin e-ticaret hacmi oldukça yükseliyor. 2020 ocak-haziran ayı verilerine göre 91,7 milyar lira olarak açıklanmıştır. Aynı zamanda 2019 yılına göre yüzde 64 artış göstermiştir. 2019 yılı ocak-haziran ayında 55,9 milyar lira iken 2020 yılı ocak ve haziran da ise 91,7 olmuştur. Türkiye genelindeki bu artış Torbalı'da rakamlara yansımaktadır. Torbalı, e-ticaret'te geçen sene 335 milyonluk hacmini yüzde 44 artış ile 550 milyona çıkarıp 40 ülkeye ihracat yapıyor. Her geçen gün firmalarımız yeni trendlere ayak uydurmak için yeni çalışmalar yapmaktadır” sözlerine yer verdi.