Torbalı, en çok tercih edilen ilçelerde ilk 3'te

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat 2019'da bir önceki yılın konut satışlarını açıkladı. Torbalı, İzmir'de en çok konut satışı yapılan ilçeler sıralamasında yine ilk üçte yer aldı.

TÜİK şubat ayı ülke geneli konut satışları açıklandı. Torbalı İzmir'de en çok konut satışı yapılan ilçeler sıralamasında yine ilk üçte yer aldı. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “istikrar, güven duygusu ve giderek artan yaşam kalitesi Torbalı'yı cazip hale getiriyor. Bu talep doğal olarak konut satışlarına yansıyor” dedi.

Türkiye'de şubat 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışlarında yüzde 18,2 oranında arttı. Toplam satışlar 78 bin 450'yi buldu. TÜİK tarafından açıklanan konut satış rakamlarına göre İzmir yüzde 5,6 pay ve 4 bin 403 adet konut satışı ile 3. sırada yerini aldı. Torbalı ise İzmir'de en çok konut satışı gerçekleşen 3. ilçe oldu. Şubat 2019'da İzmir'de gerçekleşen 4 bin 403 adetlik konut satışında 573 adet konut satışı ile Buca lider oldu. Buca'yı takip eden ilçeler ise 447 konut satışı ile Karşıyaka, 355 konut satışı ile Torbalı üçüncü sırada yer aldı.

İşte ilçe ilçe İzmir Şubat 2019 konut satış rakamları

İzmir (Buca) 573

İzmir (Karşıyaka) 447

İzmir (Torbalı) 355

İzmir (Çiğli) 340

İzmir (Karabağlar) 339

İzmir (Menemen) 297

İzmir (Bornova) 283

İzmir (Konak) 224

İzmir (Bayraklı) 194

“Güven ve istikrar devam edecek”

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, yatırımcıların ve yaşam kalitesini artırmak isteyen vatandaşların ilçeye ilgisinin sürekli arttığını belirterek şunları söyledi: “İlçe nüfusumuz son 5 yılda 40 bin dolayında arttı. 2014 yılında 150 bin dolayında olan nüfusumuz bugün 200 binlere dayandı. 5 yılda bir ilçe kadar büyüdük. İZBAN burada önemli bir etken oldu. Kamu ve belediye yatırımları, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik 300 dolayındaki projemizde bu süreci hızlandırdı. Torbalı'nın yaşamın bütün alanlarında artık örnek bir merkez ilçe konumunda. 'Küçük olsun benim olsun' dönemi artık tarihte kaldı”