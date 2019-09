Torbalı için tarihi toplantı

Torbalı'da belediye hizmet binası, pazaryeri, otopark ve kent meydanı için gerçekleşecek mimari proje yarışmasının jüri üyeleri ilk toplantıyı gerçekleştirdi.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, seçim döneminde sözünü verdiği kent meydanı, katlı kapalı pazaryeri ve yeni belediye binası için düğmeye bastı. Nüfusu 200 bine dayanan ilçenin aynı zamanda trafik sorununu da çözecek olan bu adımlar için Başkan Uygur'un talimatları ile uluslararası bir proje yarışmasının gerçekleşmesine karar verilmişti. İzmir Mimarlar Odası işbirliği ile gerçekleşecek yarışma öncesi alanında önemli işlere imza atan ve ulusal-uluslararası birçok prestijli ödülün sahibi olan jüri ekibi ilk toplantı için Torbalı'ya geldi. Yeni belediye binası, kent meydanı ve pazaryeri için incelemelerde bulunan jüri ekibi, projelerin yerlerini gezdi. Gün boyu bu projeler için düşünülen noktaları gezip incelemelerde bulunan jüri ekibi daha sonra Başkan Uygur ile birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. Projelerin olmazsa olmazlarını aktaran ve Torbalılıların ihtiyaçlarını gözetilmesini isteyen Uygur, her aşamayı sıkı takip edeceklerini ifade etti.

30 bin metrekarelik proje

İlk toplantı için Torbalı'ya gelen Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, ulusal mimari proje yarışmasının asil jüri üyeleri Mimar Kemal Can Çinici, Mimar Cem Sorgun, Mimar Can Kaya, Mimar Pınar Gökbayrak, İnşaat Mühendisi Deniz Alkan ile yedek jüri üyesi Doç. Dr. İnci Uzun ve Danışman Jürisi Doç. Dr. Mimar Yenal Akgün Torbalı Belediyesi yöneticileri ile birlikte proje alanlarında incelemelerde bulundu. Kentin dokusunu bozmadan, kente ve kent yaşamına vizyon katacak detayları not alan jüri üyeleri, ikinci toplantı için 15 Ekim'de yeniden bir araya gelecek. Yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda yapılacak olan yeni belediye binası, pazaryeri, katlı otopark ve kent meydanı aynı zamanda ilçe trafiğini de rahatlatabileceği gibi sosyal alanların da artmasını sağlayarak ilçeye yeni kazanımlar eklemiş olacak.

"Kısa süre içerisinde hayata geçirilecek"

İlçenin pazar dokusunu, geleneğini ve alışılmış düzenini bozmadan gerçekleştirilecek olan projelerin yarışması yıl sonuna yetiştirilmeye çalışılıyor. Yarışma sonucu en beğenilen projelerin hayata geçirileceği ilçede geleceğe dönük de önemli bir sorun ortadan kalkmış olacak. Başkan Uygur ve ekibi, süreci de yakından takip edecek. İlçenin ihtiyacına yanıt verecek olan bu projeler için Türkiye'nin önemli mimarları yarışacak. Jüri üyeleri ile birlikte önemli tespitlerde bulunduklarını ifade eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, “Kent dokusunu bozmadan, şehir hayatına olumlu katkılarda bulunacak olan projeler için yoğun mesai harcıyoruz. İhtiyaçlarımıza yanıt veren yeni projeler kısa süre içerisinde hayata geçirilecek. Türkiye'ye de örnek olacak bir çalışma gerçekleştireceğiz. Torbalı'nın gelecekteki ihtiyaçlarını da göz önüne alınarak hazırlanacak olan proje yarışmasına Türkiye'nin en önemli mimarları katılacak” ifadelerini kullandı.