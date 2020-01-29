Torbalı iş dünyasından Elazığ'a yardım

Torbalı Ticaret Odasının (TTO) Elazığ'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere başlattığı yardım kampanyasından toplanan yardım tırı dün uğurlandı. Toplanan yardımlar ilçe protokolü ve oda personeli tarafından tırlara yüklendi. Torbalı Kaymakamı Öter ve TTO Başkanı Olgun, kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti.

Torbalı Ticaret Odasının TOBB'un çağrısı ile Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlara gönderilmek üzere başlattığı yardım kampanyası büyük ilgi gördü. Pazar günü başlatılan kampanyadan toplanan malzemeleri taşıyan tır dün yola çıktı. Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, İlçe Emniyet Müdürü Fikri Şerefoğlu, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Meclis Başkanı Erkan Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun, AFAD İzmir Şube Yetkilileri ve kampanyada gönüllü bir şekilde görev alan Ticaret Odası personeli yardım tırını uğurladı. 350 battaniye, 30 elektrikli battaniye, 30 ısıtıcı, 23 yatak, 200 paket bebek bezi, 100 paket ıslak mendil, 400 çift ayakkabı, 500 kişilik giyim, 10 ton kuru gıda, 1 ton konserve, 100 kg sıvı yağ, 300 kilo şeker ve 100 kilo unu içeren 1 tır yardım malzemesini AFAD tarafından belirlenen Elazığ Salıbaba Mahallesi'ne ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İş dünyası çok duyarlı

Torbalı iş dünyasının yardım konusunda büyük duyarlılık gösterdiğini ifade eden Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, “Deprem olur olmaz TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun talimatı ile harekete geçtik. Torbalı iş dünyası çok büyük yardımlarda bulundu. Kaymakamımızın çağrısı ile vatandaşımızda kampanyaya destek oldu. Torbalı olarak bir tır yardım malzemesini hayırlısı ile yola çıkardık. Oda personelimiz tamamen gönüllük esasına dayalı olarak bu kampanyada görev aldı, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sosyal sorumluluk gerektiren, toplumsal birlik gerektiren tüm konularda her zaman görev aldık, almaya devam edeceğiz” dedi.

“Örnek bir duyarlılık”

Torbalı Ticaret Odası ile birlikte Pazar gününden beri yardım kampanyası başlattıklarını ve ilçenin yardıma büyük destek verdiğini ifade eden Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ise Torbalı iş dünyasına teşekkür etti. İlçenin gösterdiği hassasiyet karşısında çok mutlu olduğunu ifade eden Öter, şunları söyledi:

“Depremin ilk saatlerinden beri valiliğimizin koordinasyonu ile seferber olmuş durumdayız. Ticaret Odamız örnek bir duyarlılık gösterdi. Oda yöneticilerimize ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Millet olarak daima birlik içerisinde hareket ettik. Bu tarz felaketlerde gösterilen hassasiyet çok olumlu.”