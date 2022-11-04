Torbalı polisinden 10 günlük takibin ardından zehir tacirine suçüstü

İzmir'in Torbalı ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine 10 gün boyunca takibe alanın zehir taciri suçüstü yakalanırken, zanlının çimlere sakladığı ve evinde bulunan uyuşturucu maddeler ekiplerce ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tepeköy İZBAN İstasyonu çevresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerce madde ticareti yaptığı şüphesiyle V.Ş., isimli şahıs, yaklaşık 10 gün boyunca sıkı takibe alındı. Yapılan takibin ardından istasyon çevresinde uyuşturucu madde satışı yapmak üzere olan zehir taciri V.Ş., ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Zanlının yapılan üst aramasında 1 adet fişeklenmiş halde esrar maddesi ele geçirilirken, istasyon çevresinde çimlik alana sakladığı 11 adet esrar maddesi de ekiplerce bulunarak el konuldu. Şüphelinin ikametinde de aramalarda bulunan polis ekipleri, 404 gram esrarın yanı sıra 37 adet satışa hazır halde esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan V.Ş., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Zanlı, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.