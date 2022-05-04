Torbalı'da 236 milyon liralık atık su arıtma tesisi yatırımı

Torbalı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Ayrancılar-Yazıbaşı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasite artırım çalışmalarında imalatlar sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Küçük Menderes Havzası'nda sanayi ve tarımsal üretimin birlikte geliştiği Torbalı'da toplam 236 milyon liralık atık su arıtma tesisi yatırımını sürdürüyor. Torbalı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Ayrancılar-Yazıbaşı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasite artırım çalışmalarında imalatlar sürüyor.

İZSU Genel Müdürlüğü, Küçük Menderes Havzası'nda çevre kirliliğini önlemek ve havzayı korumak için ilçeye hizmet eden Torbalı ve Ayrancılar Yazıbaşı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinin kapasitelerini artırıyor.

Sanayi atıkları tesise iletilecek

Yaz - kış verimli bir şekilde arıtma yapan tesislerde kapasite artırımına gidilmesi ile evsel atıklarla birlikte sanayi atıklarının da toplanarak tesise iletilmesi sağlanacak. Torbalı yerleşimleri daha temiz bir çevreye kavuşarak “sürdürülebilir çevre” hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak.

Torbalı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasitesi, 123 milyon liralık yatırımla yaklaşık 1.5 kat artarak 21 bin metreküpten 58 bin metreküpe çıkmış olacak. Ayrancılar Yazıbaşı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin kapasitesi ise 113 milyon TL yatırımla 3,5 kat artırılarak 7 bin metreküpten 25 bin metreküpe çıkacak.

Çalışmaların 2023 yılı ilk yarısında tamamlanması planlanıyor

Tesislerde devam eden çalışmalar çerçevesinde Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artırımı imalatlarının yüzde 25'lik kısmı, Ayrancılar Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesisi'nde ise yüzde 15'lik kısmı tamamlandı. Her iki projenin de imalatlarının 2023 yılının ilk yarısında tamamlaması planlanıyor.