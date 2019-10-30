Torbalı'da 29 Ekim Zakkum ile kutladı

Torbalı'da, cumhuriyetin ilanının 96. yılı büyük coşkuyla kutlandı. Resmi törenin yanı sıra ilçede Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı ve Zakkum konserine binlerce vatandaş katıldı. Saat 20.00'da Sadık İleri Bulvarı'nda Torbalı Belediyesi Mehteran Takımı'nın coşkulu marşlarıyla başlayan yürüyüşe Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur eşi Afet Uygur ile birlikte katıldı.

Metrelerce uzanan bayrağı tutan vatandaşlara evlerden de vatandaşlar destek oldu. Konser alanına kadar marşlar ile birlikte yürüyen 7'den 70'e tüm vatandaşların arasında; Altınordu Futbol Akademisinin futbolcuları, motor grupları ve ilçede bulunan bazı spor okullarının sporcuları da yer aldı.

Fener alayından hemen sonra Torbalı'da unutulmaz bir konser daha yaşandı. Yaptığı müzik ile birçok kesim tarafından sevilen özellikle gençlerin dillerinden düşürmediği şarkılara imza atan Zakkum grubu, unutulmaz bir konsere imza attı. Binlerce kişinin katıldığı konserde bir de havai fişek gösterisi gerçekleşti. Zakkum grubunun üyeleri, sahneye Türk bayrakları ile çıkarak vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutladı. Grup solisti Yusuf Demirkol, Torbalı'da oldukları için mutlu olduklarını kaydetti. Torbalılıların bir kez daha cumhuriyete sahip çıktığını ifade eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği cumhuriyeti büyük bir coşku ile kutladık. 96. yılında cumhuriyete daha sıkı sarılmamız gerektiğinin farkındayız. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı ile anıyor ve tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz” ifadelerini kullandı.