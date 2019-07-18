Torbalı'da asansörlerin bakımı MMO'ya emanet

İzmir'de Torbalı Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayetleri dikkat alarak asansörleri denetleyen özel şirketle sözleşmeyi feshetti. Sözleşme feshinden sonra belediye, 2 bin 500 asansörün kontrolü için Makine Mühendisleri Odası ile bir sözleşme imzaladı.

Torbalı Belediyesi, vatandaşın şikayetlerine neden olan asansörleri denetleyen özel şirketle sözleşmeyi feshetme kararı aldı. Belediye daha sonra, Makine Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi ile sözleşme imzaladı. İmzalanan sözleşeme asansörün bakımları MMO'ya emanet edildi. Odanın, ilçedeki yaklaşık 2 bin 500 asansörün bakım ve kontrollerini gerçekleştireceği ifade edildi.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur da, asansörlerin periyodik kontrollerini MMO İzmir Şubesi'ne emanet etmenin güvenini yaşadıklarını belirterek, "Artık Torbalı eskisi gibi 2-3 katlı binaların yer aldığı bir ilçe değil. Bu nedenle asansörler artık binaların vazgeçilmezi haline geldi. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı asansörlerde hizmet alması, kontrolleri iyi yapılmış asansörleri kullanması adına güvenilirliği bir kamu kurumu niteliğinde olan Makine Mühendisleri Odası ile protokol imzaladık. Kamusal bir görevi yine kamusal bir sorumluluk taşıyan oda ile birlikte yapmanın güvenini yaşıyoruz. Halkımızın can güvenliği açısından asansörlerin bakımının ve güvenilirliğinin Oda tarafından denetlenmesi önemlidir. Vatandaşlarımızın bu konuda bize yardımcı olacağına ve bu çalışmanın da Torbalılı hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunma adına başarılı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.