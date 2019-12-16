Torbalı'da bin 500 öğrenci deneme sınavına katıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, kentte üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için ücretsiz deneme sınavı düzenlendi. Belediye tarafından düzenlenen programda bin 500 öğrenci hem bilgilerini test etti hem de üniversite sınavı yolunda tecrübe edindi.

Geçtiğimiz aylarda üniversite tercihlerini yapacak öğrenciler için ücretsiz rehberlik günleri düzenleyen, okulların açılmasından sonra da yine üniversiteye hazırlanan öğrenciler için Kariyer Günleri yapan Torbalı Belediyesi, bir kez daha öğrencileri unutmadı. Belediye bu kapsamda, üniversite sınavına girecek adaylar içinde ücretsiz deneme sınavı düzenledi. Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavına, bin 500'ü aşkın öğrenci katıldı. Yapılan sınav ile öğrenciler hem bilgilerini test etti hem de sınav yolunda önemli bir tecrübe edinmiş oldu. Öğrenciler tarafından merakla beklenen sınavın sonuçlarının ise cuma gününe kadar açıklanacağı öğrenildi.

Sınava 12. sınıf öğrencileri ve üniversite sınavına hazırlanan mezunların katıldığını ifade eden, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, "Üniversiteye hazırlanan aday öğrencilerimizin bilgilerini test etmesi, zamanla ve heyecanlarıyla yarışabilmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz deneme sınavı düzenledik. Torbalı Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Belirli periyotlarla deneme sınavlarımız devam edecek. Ümidimiz yıl sonu gerçekleşecek olan üniversite sınavında tüm öğrencilerimizin hayallerine yönelik ilk adımı atabilmesinden yana" ifadelerini kullandı.