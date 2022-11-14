Torbalı'da boya atölyesindeki yangın korkuttu

İzmir'in Torbalı ilçesindeki boya atölyesinde, iddialara göre elektrik kontağından çıkan yangın paniğe yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Torbalı ilçesi Yedi Eylül Sanayi Sitesindeki boya atölyesinde yangın başladı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın tüm işletmeyi sardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi, hemen alevlere müdahale etti. Yangın, ekipler tarafından söndürülürken, işletmede büyük çapta hasar oluştu.