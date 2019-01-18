Torbalı'da çamur deryasına dönen mahalleler temizleniyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde, su baskınlarından etkilenen mahallelerde temizlik çalışması başlarken, çamur deryasına dönen cadde ve sokaklar yıkama ve süpürme araçlarıyla temizlendi.

Son 35 yılın en yoğun yağmurunu gören ilçenin bazı mahallelerinde su baskınları yaşanmıştı. Hafta sonu tüm ekipleri ile birlikte teyakkuza geçen Torbalı Belediyesi, evinde mahsur kalan bazı vatandaşları iş makineleri yardımıyla kurtarmış ve baskın yaşanan evlerdeki sular tahliye edilmişti. Dere ve kanallardaki taşkınların önüne geçilmesi için iş makinelerini devreye sokan belediye, bu kezde uzak mahallelerde su baskınlarından etkilenen noktaların temizliğine başladı.

Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Pamukyazı ve Subaşı Mahalleleri'nde kapsamlı bir temizliğe girişti. Ekipler, su baskını yaşanan evlerin bahçelerini kepçe yardımı ile düzenledi. Suların çekilmesi ile çamur deryasına dönen cadde ve sokaklar, yıkama ve süpürme araçları ile temizlendi. Temizlik işlerine bağlı ekipler, cadde ve sokakları baştan aşağı süpürerek bölgenin eski haline dönmesini sağladı.

Su baskınından olumsuz etkilenen mahallelerde yaraları sarmak için tüm ekiplerinin seferber olduğunu söyleyen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "İlçemiz son 35 yılın en yoğun yağmurunu aldı. Fetrek Çayı'nda yapılan ıslah çalışması ile ilçemizin büyük bir bölümünün sular altında kalmasının önüne geçtik; ancak ovanın alçak kısımlarında kurulmuş olan Pamukyazı ve Subaşı gibi mahallelerimizde bazı evlerde su baskınları yaşandı. Baskınların yaşandığı andan itibaren ekiplerimiz ile vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Hasarı en aza indirmek adına çalışmalar yaptık. Yağmurun ardından oluşan su ve çamur birikintilerini izole etmek için Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler mahallelerimizi baştan aşağı temizlemeye başladı. Bir kez daha doğal afetten zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve her zaman halkımızı yanında yer almaya devam edeceğimizi yineliyorum" diye konuştu.