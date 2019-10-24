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Torbalı'da Cumhuriyet Bayramı Zakkum ile kutlanacak

Torbalı Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü müzik grubu Zakkum’u Torbalılı vatandaşlarla buluşturuyor.

Torbalı Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü müzik grubu Zakkum'u Torbalılı vatandaşlarla buluşturuyor. 29 Ekim Salı günü saat 20.30'da Belediye Meydanı'nda gerçekleşecek konserden önce de, Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleşeceği öğrenildi.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Torbalı'da özel bir programla kutlanacak. Bu kapsamda hazırlıklarını sürdüren Torbalı Belediyesi, ilçede cumhuriyet yürüyüşü ve konser düzenleyecek. Yürüyüş, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un da katılımıyla saat 20.00'da Sadık İleri Bulvarı'nda fener alayı ile başlayacak ve Belediye Meydanı'nda sona erecek. Yürüyüş sonrasında Türk müziğinin önemli gruplarından Zakkum, saat 20.30'da Torbalılılara unutulmaz bir konser verecek.


Tüm Torbalı halkını Cumhuriyet Bayramını coşku içerisinde kutlamaya davet eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, "Ülkemizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizin 96. yılını Torbalı'da büyük bir gurur ve coşkuyla kutlayacağız. 29 Ekim'i Torbalı'ya yakışır şekilde ve büyük bir coşkuyla kutlamak için cumhuriyet sevdalısı tüm vatandaşlarımızı konsere ve öncesinde gerçekleştireceğimiz cumhuriyet yürüyüşüne bekliyoruz. Tüm ulusumuzun şanlı bayramı şimdiden kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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