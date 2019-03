Torbalı'da Dünya Kadınlar Günü'ne özel programlar

İzmir'de, Torbalı Belediyesi'nin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bir dizi etkinlikle kutlayacağı ifade edildi. Dört gün sürecek olan etkinliklerde, her kesimden kadına hitap edecek bir program hazırlandı.

Torbalı Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kent Konseyi ve TÜGVA Torbalı Temsilciliği'nin destek verdiği etkinliklerin, 10 Mart tarihine kadar aralıksız devam edeceği belirtildi. Etkinlikler kapsamında, 8 Mart Cuma günü Agromillara Fidan ve Özgörkey firmaları ziyaret edilerek kadın çalışanlar ile bir araya gelineceği, fabrika ziyaretinde kadınlarla birlikte pasta kesimi yapılacağı kaydedildi. Heyetin, daha sonra huzurevini ziyaret edeceği, saat 19.00'da BKM'de ‘Anne ve Çocuklar Yarışıyor' isimli programın yapılacağı, saat 20.00'de ise BKM'de Psikolog Umut Yılmaz'ın ‘Anne ve Baba olmanın İncelikleri: Nasıl Güvenli Bir Dayanak Olunur' adlı seminer vereceği kaydedildi.

Kadınlar gününde mahallelerde yaşayan ve hayatında hiç sinemaya gitmemiş kadınları sinema ile buluşturmayı hedefleyen Torbalı Belediyesi farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. 9 Mart Cumartesi günü ise programda, merkeze uzak mahallelerde ikamet eden kadınlar, sinemaya götürülecek ve Murat Boz ile Seda Bakan'ın başrolünü paylaştıkları ‘Öldür Beni Sevgilim' isimli film izlenecek. Etkinlikler kapsamında, saat 15.00'de Naif Ressam Adalet Özkaya'nın ‘Yaşamak İstediğim Yer' isimli resim sergisi açılacağı, saat 16.00'da yine mahallelerde ikamet eden kadınların KEY Museum araba müzesini gezeceği, saat 20.00'de de Koruluk Kapalı Spor Salonu'nda Zumba partisinde kadınların hem spor yapacağı hem de eğleneceği belirtildi. Son gün olan 10 Mart Pazar günü ise saat 12.00'de Ayrancılar'da ‘El Sanatları sergisi' açılacak. Saat 20.00'de Ümmiye Koçak Tiyatrosu, ‘Baba Ben Geldim' isimli gösterisini sunacak ve tiyatro sonrası Ümmiye Koçak bir söyleşide bayanlarla bir araya gelecek.

Kadınları siyasette ve iş hayatında daha fazla yer alması için elinden geleni yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Torbalılı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Torbalı Belediyesi olarak 8 Mart'ı yine yoğun bir program ile kutlayacağız. Kadınlarımız her zaman bizim başımızın tacıdır. Toplumu ayakta tutan, deyim yerindeyse toplumun yükünü çeken, hayatın her alanına anlam katan kadınlarımıza gereken değeri vermemiz gerekiyor. Bu gerçekleri sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde değil her zaman hatırlamalıyız. Torbalı Belediye Başkanı olarak görev sürem boyunca kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yaptım. Onların siyasette ve iş hayatında daha fazla yer alması için elimden geleni yaptım. Bundan böyle de yapmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.