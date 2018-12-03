Torbalı'da engellilerin sorunlarına dikkat çekildi

İzmir'de, Torbalı Belediyesi ve Kent Konseyi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen program yoğun ilgi gördü. Programda, engellilerin sorunları da konuşuldu.

Torbalı ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü unutulmadı. Bu kapsamda, Torbalı Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından bir etkinlik düzenlendi. Belediye Kültür Merkezi'ndeki program ilgi gördü. Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için düzenlenen programa, ilçede faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezlerinin yetkilileri ve bu merkezlerde eğitim gören engelli çocuklarda katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Engelliler Günü'nün ülkedeki ve dünyadaki tüm engellilerin öncelikli sorunlarına dikkat çekmesi, milletçe yeterli duyarlılığın oluşması adına önemli olduğuna değinerek "Kentlerdeki; sosyal alanlar, kaldırımlar, konutlar, hastaneler, kamu kurumları özetle yaşama dair ne varsa; projelendirilirken, hayata geçirilirken engelli bireylerin koşulları mutlaka göz önünde bulundurulması gerekiyor. Biz bunu önemli buluyoruz. Son 5 yılda sadece fiziki yapılaşmada değil, sosyal politikalarımızda da, kurumsal bütün çalışmalarımızda yanınızda olmaya gayret ettik. Torbalı'nın her bakımdan engellilerin yaşam kalitesinin en yüksek bir ilçe olması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Zorluklarınızı biliyoruz. Ailelerinizin yaşadığı sorunların farkındayız. Kurduğumuz rehabilitasyon merkezine yenilerini eklemek inşallah yeni dönemde bize nasip olur. Bütün zorluklara, imkansızlıklara rağmen başarılarıyla bizleri hep gururlandıran, çok sayıda başarı hikayesine tanık oluyoruz. Torbalı'da özellikle spor alanında ülke çapında başarı hikayeleri yazdık.

Hayatın tüm alanlarında; sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında; tüm zorluklara rağmen, engelli kardeşlerimizin sergiledikleri mücadele, gerçekten takdire şayandır" dedi.

Torbalı'da faaliyet gösteren kimi okullarda, Kent Konseyi Engelli Meclisi'ne tekerlekli sandalye hibe etti. Etkinlik, Toprak Kardeşler konseriyle sona erdi. Konferans salonunda düzenlenen programa ayrıca; Torbalı İlçe Kaymakamı Kadir Sertel Otçu da katıldı.