Torbalı'da göçük mağduru aileler otele yerleştiriliyor

Dün saat 18.00 sıralarında Ayrancılar Mahallesi 91. Sokak'ta bulunan yol kenarındaki istinat duvarının çökmesi sonucu göçük meydana geldi. Olayın ardından Torbalı Belediyesi harekete geçti. Göçükle birlikte oluşan toprak ve kaya parçaları, yandaki binanın kot altında kalan iki dairesinin dış cephesine zarar vermesi sebebiyle belediye yetkilileri apartmanı mühürledi. 28 dairelik apartman boşaltılırken, gidecek yeri olmayanlara Torbalı Belediyesi kucak açtı. Dileyen aileleri gerekli tadilat ve güçlendirme çalışmalarının sona ereceği güne kadar otelde misafir edecek olan Torbalı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordine çalışarak mağduriyetin en kısa sürede giderilmesini sağlayacaklarını bildirdi.

"İkinci göçük tehlikesi yok"

Torbalı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada gerekli tüm tedbirlerin alındığı, bölgede ikinci bir göçük tehlikesinin olmadığı ifade edildi. Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu, “Yaşanan talihsiz olayla ilgili Fen İşleri Müdürlüğümüz seferber olmuş durumda. Büyükşehir Belediyesi çalışmaları başlattı. Bugün zarar tespit çalışmalarında bulunacağız. Apartmanın kolonlarında herhangi bir zararın olmaması sevindirici. Yıkılan bazı balkonlar var. Onlar da en kısa sürede onarılıp yapılacak. Bu süre zarfında bina mühürlü olacak. Gidecek ya da kalacak yerleri olmayanlar belediyemiz tarafından otelde ağırlanacak. Bu talihsiz kazada kimsenin burnunun kanamaması en büyük tesellimiz. En kısa sürede çalışmaları tamamlayıp binayı kullanıma açacağız” ifadelerine yer verdi.